Минкультуры создаст правовую базу по освещению музеев не позднее 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Министерство культуры России создаст рекомендации и нормативные документы, в которых коснется темы освещения музейных залов. Необходимость создания таких норм вызвана появлением новых технологий подсветки, совершивших революцию в освещении, но требующих исследований с точки зрения влияния на музейные предметы, рассказал на конференции «Свет в музее» замминистра культуры Владимир Аристархов

"Мы в этом году сделаем первую научную работу, которая обобщит базу работ по данной тематике. Вторым этапом, я думаю, что это будет будущий год, это создание правовой базы. Мы ставим себе задачу — выпуск данных нормативных актов не позже 2019 года", — пояснил ТАСС Аристархов в кулуарах конференции

Поиск баланса

Вопрос музейного освещения только на первый взгляд является узкой темой, касающейся лишь специалистов в этой области, уверены участники конференции. Сейчас представление экспонатов, в том числе оформление витрин и подсветки, существенно влияет на впечатление посетителей от экспозиции и желание посетителей вернуться в музей вновь, уверен вице-президент ИКОМ (международного совета музеев) России Василий Панкратов

"Давно ушли в прошлое те времена, когда любое музейное пространство оценивалось исключительно по качеству экспонатов. Сейчас обращают внимание и на то, как материал представлен, какое оборудование использовано и, конечно, на свет", — отметил Панкратов.

По словам замдиректора Государственного Эрмитажа Георгия Вилинбахова, отношение посетителей музея к свету существенно изменилось за прошедшие годы. «Тридцать лет назад жаловались на то, что не очень чисто в туалете, посетители жаловались, что иногда не очень вежливые сотрудники, но не было жалоб на то, что плохой свет. Сейчас практически каждая вторая жалоба о том, что в музее темно», — отметил он.

При этом, подчеркивали все участники дискуссии, вопрос света в музее — это вопрос баланса между требованиями посетителей и необходимостью сохранить шедевры искусства прошлого, для многих из которых опасным является даже слишком долгое нахождение в зале при дневном свете.

Новые технологии

Главная инновация в деле музейного света последних лет — широкое распространение светодиодных ламп. Они позволяют экономить энергию и деньги, при этом святят ярче обычных. Однако до сих пор не обобщили опыт использования их света в музеях и того, как он влияет на сохранность картин.

Также отмечают роль развития датчиков, которые помогают следить за состоянием экспонатов. «Развитие измерительной техники и телекоммуникаций позволяет оснастить самые драгоценные экспонаты, а потом и все экспонаты специальными датчиками которые будут контролировать и уровень освещенности, и время экспозиции, это позволит музеям своевременно принимать решение о смене экспозиции, чтобы не допустить повреждения экспонатов», — рассказала гендиректор Светотехнического института имени Вавилова Анна Шахпарунянц.

Старые здания

Однако использовать новейшие технологии, которые применяют в театрах, концертных залах или современных выставочных центрах, не всегда просто в исторических зданиях музеев.

Алексей Богданов. "Мы всегда ограничены охранными обязательствами по зданию, очень сложная проблема. Поскольку с точки зрения расчетов хорошо сделать одним образом, а охранные обязательства не позволяют сделать крепления или это требует длительных согласований", — отметил замгендиректора Государственного Эрмитажа

Вопрос денег

Еще одним важным вопросом для всех музеев является финансирование. Новые системы дороги, и если новые нормативы сделать слишком жесткими, многие учреждения культуры с трудом смогут им соответствовать, отметил замгендиректора компании «Нео ЭКСПО-Арт» Николай Воробьев. «Можно сделать самыми дешевыми светильниками очень красивую картину и не надо этого пугаться», — отметил он.

При этом, как подчеркнул в своем выступлении председатель научно-технического совета «Светотехника» Георгий Боос , сейчас в России развернуто производства отечественной подсветки для музеев. Использование российского оборудование может помочь музеям сэкономить.

"Вообще светильники для экспозиционного освещения даже в Советском Союзе закупались за рубежом. Впервые в России стоит на линии производство отечественных экспозиционных светильников, сложных, с линзами со сложными диафрагмами, с переменными линзами, в том числе с дистанционно управляемыми", — пояснил он.

Первая конференция «Свет в музее» проходит в Государственном Эрмитаже. Она собрала специалистов музейного дела из России, Германии, Италии, Нидерландов и других стран.