Бомбическая история: ядерные взрывы в сознании японцев и другие выставки фотобиеннале

В рамках «Фотобиеннале 2018» Мультимедиа Арт Музей открыл в апреле более десяти проектов. В здании МАММ на Остоженке — японские фотографы XX века и классик российской фотографии Виктор Ахломов . В Манеже — фотографы из Италии и США.

Память и свет. Японская фотография 1950 — 2000. МАММ, Остоженка

В 1992 году типография Dai Nippon Printing Co. Ltd. во время традиционного «Месяца фотографии» в Париже (он послужил прообразом московской фотобиеннале, которая проходит с 1996 года) подарила Европейскому дому фотографии (Maison Européenne de la photographie) обширное собрание работ японских фотографов 1950-х—1990-х годов.

Японцы пополняли коллекцию до 2005 года, — всего подарили около 540 фотографий. Так Париж стал обладателем крупнейшего в Европе собрания японской фотографии. 155 работ из французской коллекции сейчас показывают в Москве. Сопровождать выставку прилетела Наоко Иида, представитель Dai Nippon Printing Co. Ltd., один из организаторов дарения в 1992 году. «Чем популярнее выставка, тем выше репутация компании, которая поддержала ее», — заявила Наоко Иида в беседе с Forbes Life.

Выставка в МАММ называется просто «Память и свет» — это разножанровая подборка работ, снятых в период между 1950-ми годами до начала 2000-х. Трагедия атомных бомбардировок, бурное развитие в послевоенный период, расплывчатая эстетика 1960-х, ландшафты Японии и репортажные съемки. На выставке можно увидеть новые фотографии из театрального проекта Хироси Ямадзаки и глубоко личные проекты-съемки Нобуёси Араки, Сэйити Фуруя, Масахиса Фукасэ, Мияко Исиути, «Бойцовские рыбки» 1984 года — отличная иллюстрация глянцевой японской фотографии, снятые Хиро, фотографом, много лет успешно работавшим в Америке.

Футляр пустоты. Масао Ямамото. МАММ, Остоженка

Аризонская Etherton Gallery представляет в Москве персональную выставку Масао Ямамото, художника, променявшего живопись на фотографию в возрасте 36 лет. Ямамото работает в технике серебряно-желатиновой печати, он вручную состаривает и тонирует снимки. Играя со светом, уничтожив все лишнее в пейзаже, Ямамото стремится передать состояние умиротворения.

Виктор Ахломов «А я иду, шагаю по Москве…» К 80-летию со дня рождения. МАММ, Остоженка

Виктор Ахломов — четырехкратный лауреат конкурса фотографии World Press Photo, летописец Москвы второй половины XX века и в последний период существования СССР. Фотокорреспондент «Известий» всю жизнь работал в жанре репортажа, снимая на черно-белую пленку. На выставке, приуроченной к 80-летию со дня рождения фотографа, представлены работы из собрания Мультимедиа Арт музея и из частных коллекций.

Тысячи солнц. Ядерные испытания 1945–1962 гг. по материалам американских архивов. Манеж, Манежная плошадь

Между Второй мировой войной и Карибским кризисом Соединенные Штаты пережили настоящую моду на ядерное оружие: на конкурсах красоты девушки наряжались в «атомные» костюмах (бикини родом оттуда), «атомные» названия получали рестораны и футбольные команды. В начале 1950-х годов президент США Гарри Трумэн разрешил производить взрывы в штате Невада. Ядерные грибы, поднимающиеся над Невадским испытательным полигоном, были отчетливо видны из Лас-Вегаса, привлекавшего этим огромное количество туристов. В 1950-е в Массачусетском технологическом институте была специально разработана камера Rapatronic: благодаря выдержке длиной в наносекунды она позволяла сфотографировать ядерный взрыв в первые мгновения после детонации. На фотографии 1953 года, представленной на выставке, видны люди у бассейна, которые наблюдают облако атомного взрыва. Их отделяло от эпицентра 120 километров. Еще больший ажиотаж вызывали прямые трансляции взрывов по телевидению.

Ядерная бомба — это еще и смертельно опасно, это стало понятно во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Тогда население Флориды и прибрежных районов массово начало покидать свои дома и уезжать на другой конец страны.

В экспозицию выставки «Тысяча солнц» вошло более ста документальных снимков ядерных взрывов, произведенных в США между 1945 и 1962 годом. Это малая часть огромной коллекции, собранной куратором Александром Михальченко за восемь лет. К каждому снимку прилагается справка с данными об испытании — кодовое название взрыва, точное время и дата, место, тип и мощность в тротиловом эквиваленте, а также описание цели для нанесения удара.