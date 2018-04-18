Ещё
На севере Испании могла появиться первая работа Бэнкси в этой стране
Далее:
Читайте также:
Ещё

На севере Испании могла появиться первая работа Бэнкси в этой стране 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На севере Испании, возможно, появилась первая в этой стране работа знаменитого уличного художника Бэнкси. Место для граффити, зарезервированное для этого мастера на одной из стен городка Ферроль, неожиданно оказалось использовано. В ночь на 17 апреля там появился подписанный именем Бэнкси рисунок, изображающий двух целующихся гражданских гвардейцев.
Почти 10 лет назад инициативная группа под названием Менинас де Кандидо начала проект по украшению стен и домов местечка Ферроль уличной живописью. В прошедшем в сентябре 2017 года восьмом фестивале городского искусства приняли участие 35 тысяч человек. Но все это время место, оставленное для Бэнкси, оставалось пустым.
Пока неизвестно, действительно ли он почтил своим вниманием испанский город. Представители группы Менинас де Кандидо признались, что не могут подтвердить авторство Бэнкси, хотя очень на это надеются. Они допускают вероятность того, что граффити создал подражатель, вдохновленный работами великого британца. Ожидается, что ситуация прояснится в течение нескольких дней. Обычно Бэнкси выкладывает на своей странице в Instagram фотографии новых работ.
Напомним, личность уличного художника до сих пор остается неизвестной. Есть теория, что за псевдонимом Бэнкси скрывается целая группа людей.
Российская Газета: последние новости
В Японии покажут шедевры из собрания ГМИИ имени Пушкина Собянин: Правительство Москвы компенсирует 50% затрат на участие в выставочной деятельности В Москве пройдет выставка оборудования для добычи полезных ископаемых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение