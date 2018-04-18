На севере Испании могла появиться первая работа Бэнкси в этой стране

На севере Испании, возможно, появилась первая в этой стране работа знаменитого уличного художника Бэнкси. Место для граффити, зарезервированное для этого мастера на одной из стен городка Ферроль, неожиданно оказалось использовано. В ночь на 17 апреля там появился подписанный именем Бэнкси рисунок, изображающий двух целующихся гражданских гвардейцев.

Почти 10 лет назад инициативная группа под названием Менинас де Кандидо начала проект по украшению стен и домов местечка Ферроль уличной живописью. В прошедшем в сентябре 2017 года восьмом фестивале городского искусства приняли участие 35 тысяч человек. Но все это время место, оставленное для Бэнкси, оставалось пустым.

Пока неизвестно, действительно ли он почтил своим вниманием испанский город. Представители группы Менинас де Кандидо признались, что не могут подтвердить авторство Бэнкси, хотя очень на это надеются. Они допускают вероятность того, что граффити создал подражатель, вдохновленный работами великого британца. Ожидается, что ситуация прояснится в течение нескольких дней. Обычно Бэнкси выкладывает на своей странице в Instagram фотографии новых работ.

Напомним, личность уличного художника до сих пор остается неизвестной. Есть теория, что за псевдонимом Бэнкси скрывается целая группа людей.