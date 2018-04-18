В галерее «Граунд Ходынка» района Щукино устроят музыкальные чтения

В рамках акции «Библионочь-2018» в галерее «Граунд Ходынка» района Щукино 21 апреля состоятся музыкальные чтения избранных фрагментов из «Красной книги» психоаналитика Карла Густава Юнга

— Фрагменты будут зачитаны коллективом артистов в сценическом пространстве под музыкальное сопровождение творческого дуэта Иэна Кубры и Бориса Лесного. Чтения пройдут в рамках текущей выставки «Юнговская карта души», которая призвана исследовать психологию творческого процесса как такового и его взаимосвязь с психическими процессами индивида. Сразу после музыкальных чтений профессиональные психоаналитики проведут для каждого желающего ассоциативный тест Юнга, — сообщили в пресс-службе галереи.

Начало в 16.00 по адресу: ул. Ирины Левченко, д. 2. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. (ео)