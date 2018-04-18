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«Центр культуры и спорта» организует выставку в «Царицыне»
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«Центр культуры и спорта» организует выставку в «Царицыне» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Выставка дипломантов, лауреатов и победителей Международного фестиваля детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок», который проводит «Центр культуры и спорта», откроется в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 21 апреля.
— «Золотой петушок» — это традиционный фестиваль, который мы проводим еще с 1998 года. В этом году мы отмечаем целых два юбилея этого проекта: двадцать лет назад фестиваль прошел впервые, и в десятый раз он пройдет в этом году. Это очень сложный проект, требующий много времени на сбор работ, определение призеров и победителей и подготовку к проведению итоговой выставки. Поэтому мы организуем его только раз в два года. Работы принимались официально до 28 февраля, но некоторые, отправленные по почте, доходили дольше, поэтому прием продлился еще на неделю примерно. К нам поступило более 1000 работ от участников из разных стран. Весь март жюри оценивало конкурсантов. И по итогам было отобрано более 100 из них, которые стали дипломантами, лауреатами первой, второй и третьей степеней и победителями. Все они будут выставлены в Казаковском зале Екатерининского дворца в «Царицыне», — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.
Участниками выставки станут воспитанники художественных учреждений и студий России, Кыргызстана, Молдовы, республики Беларусь, Казахстана и Черногории.
Выставка откроется 21 апреля в Казаковском зале музея-заповедника «Царицыно» в 13:30. А торжественное награждение и концертная программа состоятся в Баженовском зале. Начало в 14:30. Вход по пригласительным. Подробности по ссылке.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/18/40063/
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