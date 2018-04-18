Выставка детских рисунков откроется в Филимонковском

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Конкурсная выставка рисунков «Дорогами войны» откроется 24 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское» одноименного поселения.

— Мы уже объявили прием работ. Свои рисунки подготовят как воспитанники наших кружков, так и ребята, которые не обучаются художественному мастерству, — сообщила заместитель директора ЦКиС Ирина Гулюкина.

Тема конкурса довольно свободная. Дети нарисуют события войны, парад Победы, портреты ветеранов и любой другой сюжет, который связан с праздником 9 Мая. Работы могут быть выполнены в виде поздравительных открыток.