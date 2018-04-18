Художница Мария Лысенко представит свои работы в Восточном Дегунине

В библиотеке № 37 на Дубнинской улице 21 апреля откроется выставка «Легенды времени» художницы Марии Лысенко. Об этом сообщила библиотекарь первой категории Лариса Луцовская.

— «Легенды времени» — это выставка, рассказывающая о Средних веках, рыцарях и прекрасных дамах, благородных разбойниках и смутных временах, — пояснила Луцовская. — Мария Лысенко окончила художественную студию «Цвет», училась в Строгановке и три года изучала живопись у заслуженного художника России Рафаэля Акопова

Она также добавила, что большинство работ написано акварелью и маслом.

Открытие выставки состоится в 16.00. Вход свободный.

Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, дом 16, корп. 1. (мю)