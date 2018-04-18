Ещё
Художница Мария Лысенко представит свои работы в Восточном Дегунине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художница Мария Лысенко представит свои работы в Восточном Дегунине 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37 на Дубнинской улице 21 апреля откроется выставка «Легенды времени» художницы Марии Лысенко. Об этом сообщила библиотекарь первой категории Лариса Луцовская.
— «Легенды времени» — это выставка, рассказывающая о Средних веках, рыцарях и прекрасных дамах, благородных разбойниках и смутных временах, — пояснила Луцовская. — Мария Лысенко окончила художественную студию «Цвет», училась в Строгановке и три года изучала живопись у заслуженного художника России Рафаэля Акопова.
Она также добавила, что большинство работ написано акварелью и маслом.
Открытие выставки состоится в 16.00. Вход свободный.
Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, дом 16, корп. 1. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В библиотеке Восточного Дегунина поговорят о культуре Японии В культурном центре на севере Москвы бесплатно покажут мультфильм «Снежная королева» В Восточном Дегунине откроется выставка работ воспитанников студии «Двор моей мечты»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение