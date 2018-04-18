Выставка ко Дню космонавтики открылась в здании кадетского корпуса на Вучетича

Выставка, посвященная Дню космонавтики, открылась в Первом Московском кадетском корпусе, расположенном на улице Вучетича. В экспозиции, созданной руками кадет, собраны фотографии, копии архивных документов, газетные вырезки. Об этом рассказала педагог кадетского корпуса Светлана Смолеева.

— Благодаря выставке кадеты могут узнать много интересного о первом космонавте Юрии Гагарине и первой женщине-космонавте Валентине Терешковой , корабле «Буран» и экспедиции «Союз — Аполлон», — пояснила Смолеева.

Выставку организовали кадеты из девятого класса под руководством воспитателя Анатолия Рочняка. (мю)