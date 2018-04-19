Главнокомандующий ВМФ России открыл научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию со дня основания РККФ

В своём вступительном слове адмирал Владимир Королёв отметил, что Центральный военно-морской музей уже в пятый раз собирает очень представительный форум в рамках программы «Море и флот».

В Санкт-Петербурге главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв открыл V научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию со дня основания Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ), которая начала свою работу в Центральном военно-морском музее.

В конференции приняли участие представители Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», Управления навигации и океанографии Минобороны России , представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ученые и специалисты по истории флота и судостроения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, преподаватели учебных заведений.

Перед началом форума гостям и участникам конференции были представлены передвижная и временная выставки, посвященные 100-летию РККФ, а также книжная выставка Центральной военно-морской библиотеки.

Адмирал Владимир Королёв в своем вступительном слове перед участниками конференции отметил, что Центральный военно-морской музей уже пятый раз собирает очень представительный форум в рамках осуществляемой с 2016 года программы «Море и флот».

«Пятая научно-практическая конференция, на которой собран цвет военно-исторической и научной мысли, посвящена важнейшей дате в истории ВМФ — 100-летию создания РККФ. Я посчитал крайне необходимым прибыть и выступить перед вами, поскольку этот юбилей для нас, военных моряков, является знаковым и имеет большое значение, — подчеркнул главнокомандующий ВМФ России.

Он также добавил, что по своей сути, образование РККА и РККФ стало отправной точкой создания в России современных Вооруженных Сил и послужило началом глубоких преобразований в области фундаментальной науки, промышленного комплекса и экономики в нашем государстве. Эта дата стала важнейшим этапом широкомасштабной деятельности по развитию новых Армии и Флота Отечества. Без этой работы у России не было бы океанского ракетно-ядерного флота, передовой школы военного кораблестроения и создания морских типов вооружений.

«Так совпало, что в этом году мы празднуем 60-летие атомного подводного флота России. Эта историческая дата является подтверждением правильного курса, который взяло руководство страны 100 лет назад, создавая РККФ. Это современная история нашего флота со своими впечатляющими достижениями и победами. Она привела нас к тому, что сегодня мы имеем активно развивающийся современный Военно-Морского Флот», — сказал адмирал Владимир Королёв.

Главнокомандующий ВМФ России также подчеркнул, что Андреевский флаг в Мировом океане сегодня стал символом отстаивания основ безопасности. В этом заслуга ученых и конструкторов, инженеров и рабочих оборонных и судостроительных предприятий.

«Нельзя забывать и об огромном вкладе в развитие ВМФ историков и летописцев, чья деятельность напоминает нам постоянно о большой ответственности перед историей и традициями. Как известно, двигаться уверенно вперед могут только те, кто помнит и уважает свою собственную историю», — сказал адмирал Владимир Королёв, обращаясь к участникам конференции.

В своем выступлении главнокомандующий ВМФ также сообщил, что Военно-Морской Флот современной России — это флот, оснащенный высокоточным оружием, лучшими в мире кораблями и подводными лодками.

«ВМФ России стремится к совершенству по всем показателям. Работы предстоит еще много, но, когда она носит созидательный характер и опирается на историю, даже сложные цели будут достигнуты». — отметил адмирал Владимир Королёв.

Кроме того, он напомнил, что ВМФ России сегодня имеет бесценный практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики.

По заявлению адмирала Владимира Королёва, Военно-Морского Флот России доказал эффективность ракетного оружия морского базирования, применив его с борта подводных лодок и кораблей против террористов. Морские летчики произвели более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море.

Кроме того, ВМФ России, действуя по национальному плану в Аденском заливе и в районах Африканского рога, успешно борется с морским пиратством, обеспечивая безопасность мирного судоходства».

«Отмечу также, что современный Военно-Морской Флот России по своему характеру действий является всеширотным. Мы продолжаем активно осваивать Арктику и Антарктиду, присутствуем в Атлантике, Индийском, Тихом океанах, Средиземном море и других районах дальней океанской зоны», — сказал главнокомандующий ВМФ.

Адмирал Владимир Королёв также заявил, что в разное время в Мировом океане задачу военно-морского присутствия выполняет от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения ВМФ России.

«Моряки сегодня в море — дома, а на берегу — в гостях. Так и должно быть. Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло на более чем 30%. Одним словом, состояние ВМФ всегда достоверно проверяется его действиями в море», — сказал главнокомандующий ВМФ России.

В своем выступлении перед участниками конференции адмирал Владимир Королёв подчеркнул, что Мировой океан должен быть безопасным для всех. Военно-Морской Флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности. Именно эта задача лежат в основе всех программ развития ВМФ России, которыми предусмотрено постоянное поэтапное обновление и переоснащение всех составляющих флота.

«Повторюсь, этого бы не было, если бы у нас за спиной не было 100-летнего отрезка времени, которое сформировало новые подходы к развитию и применению ВМФ. Доказательством того, что наше государство обладает уникальной научной базой и возможностями, является кораблестроительная программа. В частности, сегодня далеко не каждая страна способна строить подводный флот. Это сложная задача, которая не всем под силу. Но мы это можем», — отметил главнокомандующий ВМФ России.

В последние годы в состав подводных сил ВМФ России приняты новейшие атомные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей» — « Александр Невский », «Владимир Мономах», « Юрий Долгорукий », а на предприятии «Севмаш» строятся модернизированные подводные крейсеры этого проекта «Князь Владимир», « Князь Олег », «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Принята в состав атомная многоцелевая подводная лодка «Северодвинск» (проекта 885 «Ясень»), строятся модернизированные многоцелевые атомные подводные лодки «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск». Продолжаются работы по созданию пятого поколения атомных подводных лодок. Это наиболее показательная иллюстрация состояния дел в ВМФ России сегодня.

«Я мог бы и дальше приводить статистику результатов работы по обновлению Военно-Морского Флота, но сегодня наша с вами задача обсудить ключевые события 100-летнего этапа его развития, которые сделали возможным идти в ногу с научно-техническим прогрессом в морской области. В заключение своего выступления хочу подчеркнуть консолидирующую роль Центрального военно-морского музея в сфере развития флотских традиций, истории Российского Флота, которому в этом году исполняется 322 года», — резюмировал адмирал Владимир Королёв в своем выступлении перед участниками научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания РККФ.

Конференция продолжает свою работу. В Центральном военно-морском музее открыта уникальная выставка «Стражи морей» об истории развития маячной службы России. Эта экспозиция — первый из двух выставочных проектов, реализуемых Центральным военно-морским музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев». Проект осуществляется совместно с Управлением навигации и океанографии Минобороны России и частным Музеем маячной службы в Кронштадте. На выставке можно будет увидеть не только картины с изображением известных маяков, но и их модели, в том числе плавучего маяка, флаги плавучих маяков и гидрографических судов, исторические документы и даже ключ от замка маяка. Экспозиция дает широкую панораму истории маяков, самым древним из которых считается Александрийская (Фаросская) башня, построенная в 283 году до нашей эры в Египте.

Впервые за все время проведения конференции на ее «полях» будет работать молодежная секция с широким представительством курсантов Военно-морского политехнического института и слушателей Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

Справочно:

Центральный военно-морской музей на протяжении последних лет реализует программу научно-практических конференций «Море и флот», в рамках которой в апреле 2016 года состоялась первая часть большого научно-исследовательского проекта «Крейсер „Аврора“ в истории Отечества», посвященная истории знаменитого корабля с 1897 по 1916 год. Конференция 2017 года стала логичным продолжением предыдущего форума и рассмотрела уже постреволюционную историю корабля вплоть до наших дней.