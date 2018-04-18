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Представители Главного командования ВМФ России примут участие в конференции, посвященной 100-летию со дня создания РККФ
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Представители Главного командования ВМФ России примут участие в конференции, посвященной 100-летию со дня создания РККФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также на мероприятие привлечены ученые, специалисты по истории флота и судостроения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, преподаватели учебных заведений.
Представители Главного командования Военно-Морского Флота (ВМФ) России, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Н. Г. Кухнецова» примут участие в работе V научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). Церемония открытия конференции состоится 19 апреля в 10:00 в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.
К участию в мероприятии привлечены ученые, специалисты по истории флота и судостроения, сотрудники музеев, архивов и библиотек, преподаватели учебных заведений. Перед началом конференции гостям и участникам будут представлены передвижная и временная выставки, посвященные 100-летию РККФ, а также книжная выставка Центральной военно-морской библиотеки.
Также в рамках работы форума будет открыта уникальная выставка «Стражи морей» об истории развития маячной службы России. Эта экспозиция — первый из двух выставочных проектов, реализуемых Центральным военно-морским музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев». Проект осуществляется совместно с Управлением навигации и океанографии Минобороны России и частным Музеем маячной службы в Кронштадте. На выставке можно будет увидеть не только картины с изображением известных маяков, но и их модели, в том числе плавучего маяка, флаги плавучих маяков и гидрографических судов, исторические документы и даже ключ от замка маяка. Экспозиция дает широкую панораму истории маяков, самым древним из которых считается Александрийская (Фаросская) башня, построенная в 283 году до нашей эры в Египте.
Впервые за все время проведения конференции на ее «полях» будет работать молодежная секция с широким представительством курсантов Военно-морского политехнического института и слушателей Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
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