Павлюченко: много видел клубных музеев, но не видел таких, как у «Спартака»

«Последний раз был на «Открытие Арене», когда играл за «Урал» со «Спартаком». Сегодня приехал посмотреть клубный музей. Никогда там не был, было интересно. Пригласили — выбрался. Сегодня у «Спартака» ещё и день рождения, поэтому в такую дату хотелось прийти и поздравить.

Посмотрел свои голы: и я внёс свою фамилию в историю. Много видел клубных музеев, но не видел таких, как у «Спартака». Музей огромный! Потратил больше часа, чтобы обойти весь. И это мы быстро прошлись. Чтобы нормально всё посмотреть, надо полдня. Медали, кубки, голы, перчатки Дасаева. Увидел и что-то родное.

Привести в клубный музей детей? У меня девочки, им это не интересно», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».