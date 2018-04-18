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Павлюченко: много видел клубных музеев, но не видел таких, как у «Спартака»
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Павлюченко: много видел клубных музеев, но не видел таких, как у «Спартака» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от посещения музея красно-белых.
«Последний раз был на «Открытие Арене», когда играл за «Урал» со «Спартаком». Сегодня приехал посмотреть клубный музей. Никогда там не был, было интересно. Пригласили — выбрался. Сегодня у «Спартака» ещё и день рождения, поэтому в такую дату хотелось прийти и поздравить.
Посмотрел свои голы: и я внёс свою фамилию в историю. Много видел клубных музеев, но не видел таких, как у «Спартака». Музей огромный! Потратил больше часа, чтобы обойти весь. И это мы быстро прошлись. Чтобы нормально всё посмотреть, надо полдня. Медали, кубки, голы, перчатки Дасаева. Увидел и что-то родное.
Привести в клубный музей детей? У меня девочки, им это не интересно», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
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