Пятиклассники школы №933 посетили экскурсию в музее-заповеднике «Царицыно»

Пятиклассники из школы №933 посетили музей-заповедник «Царицыно» в рамках Дня исторического и культурного наследия. Об этом сообщили на сайте школы во вторник, 17 апреля.

Ученики посетили выставку «Екатерина II. Золотой век Российской империи», «Серебряная кладовая» в Большом дворце, а также — юбилейную выставку народного художника России Сергея Андрияки . До закрытия выставки живописца осталось совсем немного, но зато можно прочесть интервью с учеником великого маэстро о творчестве и роли мастера можно здесь.

Пятиклассники также посетили образовательную лекцию «Блеск и нищета Российской империи» и узнали о том, как зарабатывали и тратили народные деньги дворяне и государство. Также школьники посетили выставку в Хлебном доме.

В завершение экскурсионной программы ребята расслабились на мягких модулях на выставке «Зачем ребенку медведь?»

Выездное занятие прошло в рамках Дня исторического и культурного наследия, которые в Москве проводятся 18 апреля и 18 мая. В этот период столичные музеи открывают доступ к экспозициям, которые обычно закрыты для широкого круга лиц.

Фото: сайт школы №933