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Пятиклассники школы №933 посетили экскурсию в музее-заповеднике «Царицыно»
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Пятиклассники школы №933 посетили экскурсию в музее-заповеднике «Царицыно» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Пятиклассники из школы №933 посетили музей-заповедник «Царицыно» в рамках Дня исторического и культурного наследия. Об этом сообщили на сайте школы во вторник, 17 апреля.
Ученики посетили выставку «Екатерина II. Золотой век Российской империи», «Серебряная кладовая» в Большом дворце, а также — юбилейную выставку народного художника России Сергея Андрияки. До закрытия выставки живописца осталось совсем немного, но зато можно прочесть интервью с учеником великого маэстро о творчестве и роли мастера можно здесь.
Пятиклассники также посетили образовательную лекцию «Блеск и нищета Российской империи» и узнали о том, как зарабатывали и тратили народные деньги дворяне и государство. Также школьники посетили выставку в Хлебном доме.
В завершение экскурсионной программы ребята расслабились на мягких модулях на выставке «Зачем ребенку медведь?»
Выездное занятие прошло в рамках Дня исторического и культурного наследия, которые в Москве проводятся 18 апреля и 18 мая. В этот период столичные музеи открывают доступ к экспозициям, которые обычно закрыты для широкого круга лиц.
Фото: сайт школы №933
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