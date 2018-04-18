Роскошь или безвкусица. 10 занимательных фактов о «новом» Лувре

фото Майи СимакинойРоскошь или безвкусица. 10 занимательных фактов о «новом» ЛувреВ далеком 2007 году арабские шейхи собрались и решили, что все у них в стране замечательно, и дороги, и нефть, и торговые центры, а вот культура страдает. И решили они на острове Саадият в Абу-Даби открыть музей, да не просто музей, а филиал самого Лувра. Приехал в Арабские Эмираты тогдашний президент Франции Жак Ширак , и вместе с принцем Абу-Даби Мухаммедом ибн Зайд аль-Нахайяном они заложили первый камень арабско-европейской цитадели культуры и искусства. Получился интересный симбиоз востока и запада, древности и современности, роскоши и безвкусицы. Совершим виртуальную экскурсию по Лувру в Абу-Даби. Факт №1. Лувр Абу-Даби построил французский архитектор Жан Нувель . Музей не стал первым проектом Жана в арабском мире. Архитектор спроектировал и построил развлекательные центры в Дубае и Кувейте. Жан Нувель — обладатель многочисленных престижных архитектурных премий.

Факт №2. Стоимость строительства Лувра — 600 млневро. А право использовать бренд Лувра оценивается почти в 1 млрдевро. Факт №3. Лувр расположен на острове. Добраться до музея можно как по мосту, так и по морю. Фантастическое архитектурное решение, кажется, что музей будто вырастает из моря.

Огромный серебристый сводчатый купол, потрясающие открытые террасы с видом на море, белый песок и небоскребы Абу-Даби, зеленые сады и искусственные каналы внутри музея. Все это создает удивительную, неповторимую квинтэссенцию естественной природной красоты в сочетании с футуристическим дизайном. Факт №4. Галереи музея рассказывают историю человечества в двенадцати главах: от древнего мира до современности. Прежде чем перейти к следующим фактам, посвященным непосредственно экспозиции музея, стоит отметить, что современные кураторы с изощренным вкусом очень странно и нетривиально подошли к расположению экспонатов в музейном пространстве. Предположительно, они пытались провести параллели между странами и цивилизациями, временем и традициями.

Однако, у меня создалось впечатление, что искусствоведы отправились за артефактами на машине времени, которую в определенный момент времени замкнуло. В результате, их начало кидать из Древней Греции в Китай, из Китая в европейское средневековье, из средневековья в Древнюю Индию.