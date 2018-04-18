Роскошь или безвкусица. 10 занимательных фактов о «новом» Лувре 

фото Майи СимакинойРоскошь или безвкусица. 10 занимательных фактов о «новом» ЛувреВ далеком 2007 году арабские шейхи собрались и решили, что все у них в стране замечательно, и дороги, и нефть, и торговые центры, а вот культура страдает. И решили они на острове Саадият в Абу-Даби открыть музей, да не просто музей, а филиал самого Лувра. Приехал в Арабские Эмираты тогдашний президент Франции Жак Ширак, и вместе с принцем Абу-Даби Мухаммедом ибн Зайд аль-Нахайяном они заложили первый камень арабско-европейской цитадели культуры и искусства. Получился интересный симбиоз востока и запада, древности и современности, роскоши и безвкусицы. Совершим виртуальную экскурсию по Лувру в Абу-Даби. Факт №1. Лувр Абу-Даби построил французский архитектор Жан Нувель. Музей не стал первым проектом Жана в арабском мире. Архитектор спроектировал и построил развлекательные центры в Дубае и Кувейте. Жан Нувель — обладатель многочисленных престижных архитектурных премий.
Факт №2. Стоимость строительства Лувра — 600 млневро. А право использовать бренд Лувра оценивается почти в 1 млрдевро. Факт №3. Лувр расположен на острове. Добраться до музея можно как по мосту, так и по морю. Фантастическое архитектурное решение, кажется, что музей будто вырастает из моря.
Огромный серебристый сводчатый купол, потрясающие открытые террасы с видом на море, белый песок и небоскребы Абу-Даби, зеленые сады и искусственные каналы внутри музея. Все это создает удивительную, неповторимую квинтэссенцию естественной природной красоты в сочетании с футуристическим дизайном. Факт №4. Галереи музея рассказывают историю человечества в двенадцати главах: от древнего мира до современности. Прежде чем перейти к следующим фактам, посвященным непосредственно экспозиции музея, стоит отметить, что современные кураторы с изощренным вкусом очень странно и нетривиально подошли к расположению экспонатов в музейном пространстве. Предположительно, они пытались провести параллели между странами и цивилизациями, временем и традициями.
Однако, у меня создалось впечатление, что искусствоведы отправились за артефактами на машине времени, которую в определенный момент времени замкнуло. В результате, их начало кидать из Древней Греции в Китай, из Китая в европейское средневековье, из средневековья в Древнюю Индию.
Экспозиция составлена очень хаотично и бессистемно, логику расположения экспонатов проследить очень сложно. Вернемся к фактам. Факт №5. В Лувре-Абу-Даби представлено около 300 экспонатов из французского Лувра, Центра Помпиду и Версаля и еще около 300 собственных экспонатов. Большая часть коллекции представлена артефактами из эпохи древнего мира и средневековья. Из известных экспонатов: статуя Гудеа, энси Лагаша, древнего шумерского правителя, которая датируется 2142 — 2122 до н. э., фаюмский портрет юноши, римские копии древнегреческих статуй богов и правителей, а также любопытная экспозиция древних писаний: Торы, Корана, а также средневековые миниатюры и манускрипты. Факт№6. Эпоха возрождения, барокко, рококо и классицизма представлена очень бедно. Среди известных работ картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем», «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи, «Наполеон на перевале Сен-Бернар» кисти Жака-Луи Давида, гравюра Дюрера «Меланхолия». Факт №7. 19 и начало 20 века представлены преимущественно работами французских импрессионистов и постимпрессионистов Моне, Мане, Дега, Сезанна, Гогена и Ван Гога, приправленных работами арабских, индийских художников, а также японскими гравюрами. Факт№ 8. Наиболее любопытным мне показался зал с работами 20 века. В музее представлены картины Кандинского, Магритта, Пикассо, Де Кирико, Мондриана, Поллака и Клее. Среди любопытных, редких экземпляров — метроном «Объект для уничтожения» Ман Рея, скульптурная композиция Жана Тэнгли «Orange a+b» и гигантская люстра «Фонтан света» китайского провокатора Ай Вейвея. Факт №9. Детский музей. Очень любопытное обучающее и развлекательное детское арт-пространство. Здесь можно поиграть, порисовать, посидеть в черном вигваме, научиться создавать различные орнаменты, собрать геометрическую композицию на огромной магнитной доске, поиграть в интерактивные арт-игры. Факт №10. Планы по развитию арт-кластера, надо сказать, в ОАЭ глобальные. В ближайшее время в Абу-Даби планируется открытие филиалов музея Соломона Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Заида, а также ведутся переговоры об открытии филиала Эрмитажа.