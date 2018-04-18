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Свинки, бабушкин шкаф и «детские рисунки»: в музее PERMM открылась выставка «Утопия драконов»
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Свинки, бабушкин шкаф и «детские рисунки»: в музее PERMM открылась выставка «Утопия драконов» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 18 апреля, в пермском музее современного искусства открылась выставка воронежского художника Ивана Горшкова «Утопия драконов. Драконы оставили свое жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах».
А вот и автор
Она состоит из трех частей: картины, скульптуры и инсталляции. Название выставки — это цитата из компьютерной игры, которая рассказывает о фантастическом городе — утопии. Иван сравнивает и свою выставку с городом.
— Для меня это первая музейная выставка. Отчетливо назрело желание объединить в одном пространстве разные серии и стратегии, — рассказывает Иван. — Созрела необходимость провести параллели между разными по форме работами, обнаружить их родство, метод художника.
Наверное, в этих картинах заложен глубокий смысл
А завтра, 19 апреля, Иван Горшков выступит с открытой лекцией. Он расскажет, как построить генератор неожиданностей, какова роль кутежа в региональном искусстве, и как стать художником года, не выезжая из Воронежа. Горшков получил этот титул в 2017 году на международной выставке Cosmoscow.
Становится понятно, почему от сюда ушли драконы
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