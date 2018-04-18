В музее PERMM открылась выставка «Утопия драконов»

Выставка «Утопия драконов. Драконы оставили своё жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах» воронежского художника Ивана Горшкова открылась в музее современного искусства PERMM 18 апреля в Перми.

Работы автора, который получил титул «художник года» на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в 2017 году, впервые представили в краевой столице.

«Для нашего музея важно показывать не только отечественные проекты звёзд современного искусства, но ещё и открывать для пермского зрителя регионы, искусство нашей страны. Проект, который мы сегодня представляем, совершенно необычен для пермского музея современного искусства», — рассказала арт-директор музея Наиля Аллахвердиева

Выставка в PERMM стала первой музейной выставкой в творчестве Ивана Горшкова. Как рассказал художник, на ней представлены работы разных лет.

«Одна из задач, которые мне виделись, — провести параллели и связать воедино иногда разные по форме и материалу вещи. Это графика и инсталляция, живопись, скульптура.. Структура выставки представляет собой городок, такой определённый мир, живущий по каким-то своим законам. Это отдельная экосистема. Ключевой момент — художественная стратегия, которую я использовал. Это метод постоянного преобразования, передела. Он похож на природный процесс. Мне кажется, что уподобление природе делает работу художника наиболее честным, закономерным и отчасти беспроигрышным процессом», — рассказал автор работ.

Одна из ключевых особенностей, которую отмечает художник — работа с эстетикой цифровой картинки и интернет-приколов, которая выражается в использовании элементов стикеров-фотожаб для создания некоторых коллажей.

«Интегрируя эти образы в живопись, перемешенную с маслом на холсте, внедряя всё это в инсталляцию, происходит отчасти неожиданное и эклектичное столкновение разных категорий», — пояснил автор работ.

Выставка «Утопия драконов. Драконы оставили своё жилище, лишь ветер гуляет в пустых стенах» продлится до 17 мая на третьем этаже PERMM.