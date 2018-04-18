Осколки величия. Как француз и швейцарец искали памятники вождя

20 апреля в Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках Второго Международного фестиваля актуальной фотографии «Фотобукфест» открывается выставка швейцарского фотографа Нильса Акерманна и французского журналиста Себастьена Гобера. Называется она — «В поисках Ленина».

Из предыстории этой выставки: в 2013 году, будучи в Киеве, швейцарский фотограф Нильс Акерманн стал свидетелем варварского уничтожения памятника вождю мирового пролетариата Ленину. Тогда-то ему и французскому журналисту Себастьену Гоберу и пришла мысль разыскать поверженные монументы этой исторической личности.

Одни обнаруживались на задворках музеев, другие были выставлены на аукционах, а от каких-то остались лишь фрагменты и обломки, выброшенные на свалки. А некоторые монументы обрели новую жизнь — были переплавлены в памятники другим персонажам украинской истории.

Поиски монументов Ильичу нашли свое отражение в выпущенном фотографами альбоме.

— Оба журналиста давно работают на территории стран СНГ, — рассказывает куратор выставки Екатерина Зуева. — Так что они видели, как зверски расправляются с памятниками на Украине.

Особый интерес, считает Екатерина, представляет отношение к проблеме именно швейцарца, ведь в его стране памятники стоят долгими веками. Однако художественную задачу Акерманн и Гобер видели отнюдь не в исследовании значения Ленина в историческом процессе.

— Это совершенно другая история, — говорит Зуева. — Авторам было интересно услышать, как относятся к таким памятникам простые люди. Одни, выяснили они, горячо одобряют варварское уничтожение монументов, другие категорически против этого, а кому-то еще — все равно. Вот когда-то советская власть крушила все, что было связано с царизмом, а постсоветские люди в свою очередь уничтожают то, что связано с советским периодом. Но любая историческая память намного важнее, чем просто заполнение белых пятен в ней.

— Мы работали как нейтральные иностранцы-наблюдатели, поэтому решили не высказывать свое мнение по этому вопросу, — комментирует французский журналист Себастьен Гобер. — Не мы взращивали эти символы, и у нас нет никакого права судить: стоять монументам или быть убранными.

Своим проектом авторы хотели показать, насколько сложна и многослойна эта проблема.

— Очень бы хотелось, чтобы зрители после того, как посмотрят фотовыставку, сами бы сделали выводы. Именно в этом мы видим сверхзадачу.

…А сами фотографии поверженных памятников вызывают невеселые мысли.

— Крушить памятники — это то же, что и осквернять могилы, — сказал заслуженный художник России, скульптор Сергей Казанцев . — Это вандализм, и мне грустно, что на Украине он узаконен. Нашу историю, какой бы она ни была, надо беречь.

Выставка «В поисках Ленина» открыта до 24 июня.