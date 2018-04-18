Ещё
Юные жители Коптева посетили с экскурсией палеонтологический музей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные жители Коптева посетили с экскурсией палеонтологический музей 

Управа района Коптево города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Весеннюю экскурсию в Палеонтологический музей имени Орлова посетили семиклассники, обучающиеся в школе №185 Коптева. Как сообщили организаторы, экспозиция стала для ребят настоящим открытием.
— Мы даже не подозревали, что музей такой многогранный и интересный. Экспозиция посвящена эволюции органического мира Земли, — сообщил представитель школы. — Дети увидели малыша-мамонтёнка Диму, скелеты динозавров, скутозавров, древних рептилий, амфибий, птиц, а ещё млекопитающих типа бориссякии, гиенодона, мастодонта, гигантского носорога, и много чего еще. Такое многообразие!
Самое большое впечатление на посетителей произвело панно «Древо жизни», которое занимает площадь восьмиметровой башни и изображает огромное количество животных. (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Юные артисты из Коптева познакомились с экспозицией Третьяковки В музее сказок побывали малыши из Коптева Юные театральные критики из Коптева успешно поучаствовали в конкурсе фестиваля «Золотая маска»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение