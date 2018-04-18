Юные жители Коптева посетили с экскурсией палеонтологический музей

Весеннюю экскурсию в Палеонтологический музей имени Орлова посетили семиклассники, обучающиеся в школе №185 Коптева. Как сообщили организаторы, экспозиция стала для ребят настоящим открытием.

— Мы даже не подозревали, что музей такой многогранный и интересный. Экспозиция посвящена эволюции органического мира Земли, — сообщил представитель школы. — Дети увидели малыша-мамонтёнка Диму, скелеты динозавров, скутозавров, древних рептилий, амфибий, птиц, а ещё млекопитающих типа бориссякии, гиенодона, мастодонта, гигантского носорога, и много чего еще. Такое многообразие!

Самое большое впечатление на посетителей произвело панно «Древо жизни», которое занимает площадь восьмиметровой башни и изображает огромное количество животных. (ео)