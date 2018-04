Открыт прием заявок на участие в резиденции «Арт-Гуниб» в Дагестане

Самая южная арт-резиденции России приглашает художников, музыкантов, дизайнеров, фотографов для реализации своих проектов.

Резидентам «Арт-Гуниба» обеспечивается проезд, проживание в течение 7-10 дней, питание и все необходимые материалы.

Цель организаторов объединить художников, готовых по-новому осмыслить уникальность местной природы и истории. Важным условием резиденции является любое взаимодействие авторов с местным сообществом.

Проекты должны быть реализованы с 20 мая по 15 июля, после чего работы будут переданы Гунибскому краеведческому музею. Также авторы должны провести лекцию или мастер-класс для местных сообществ. Отбор участников резиденции происходит на конкурсной основе, заявки принимаются до 15 мая включительно.

Гуниб — небольшое село на плато в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу, изолированное со всех сторон крутыми скальными обрывами. Средняя высота окружающих Гуниб гор — 1700 метров.