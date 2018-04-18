Ещё
Открыт прием заявок на участие в резиденции «Арт-Гуниб» в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыт прием заявок на участие в резиденции «Арт-Гуниб» в Дагестане 

Strelka Magazine 41 минуту назад
Фото: Strelka Magazine
Самая южная арт-резиденции России приглашает художников, музыкантов, дизайнеров, фотографов для реализации своих проектов.
A post shared by АРТ ГУНИБ (@art.gunib) on  Apr 10, 2018 at 9:57pm PDT  Резидентам «Арт-Гуниба» обеспечивается проезд, проживание в течение 7-10 дней, питание и все необходимые материалы.
Цель организаторов объединить художников, готовых по-новому осмыслить уникальность местной природы и истории. Важным условием резиденции является любое взаимодействие авторов с местным сообществом.
Проекты должны быть реализованы с 20 мая по 15 июля, после чего работы будут переданы Гунибскому краеведческому музею. Также авторы должны провести лекцию или мастер-класс для местных сообществ. Отбор участников резиденции происходит на конкурсной основе, заявки принимаются до 15 мая включительно.
Гуниб — небольшое село на плато в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу, изолированное со всех сторон крутыми скальными обрывами. Средняя высота окружающих Гуниб гор — 1700 метров.
Strelka Magazine: последние новости
Названы участники проекта павильона России на Венецианской биеннале Центр Гиляровского вошел в список лучших новых музеев по версии The Guardian Фестиваль «Архстояние-2018» объявил программу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение