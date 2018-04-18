Уикенд в Петербурге с 19 по 22 апреля

Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже , режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» в прокате и бесплатные экскурсии по закрытым локациям — как весело провести эти выходные в городе.

Пт 20 апреля Сб 21 апреля Вс 22 апреля

18 апреля-декабрь

Экскурсии по закрытым объектам от проекта «Открытый город»Самый масштабный проект бесплатных экскурсий, квестов и лекций «Открытый город» продолжает свою работу в Петербурге. До декабря откроют двери 90 объектов — от великокняжеских дворцов до режимных предприятий. Первые события — путешествие в Дворцовый и Большеохтинский мосты (с посещением механизма), особняк Г. Г. фан Гильзе фан дер Пальса, закулисье Михайловского и Каменноостровского театров, Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой и другие.

18-18 апреля-июня Михайловский замок

Выставка «Страна Перемилово»В Русском музее открывается персональная выставка Владимира Любарова «Страна Перемилово». В экспозиции — около 70 работ из главных живописных серий художника: «Деревня Перемилово», «Город Щипок», «Наводнение», «ФизкультПривет!».

с 19 апреля

с 19 апреля

Фильм «Титан» / The TitanЗвезда «Аватара» Сэм Уортингтон играет солдата, участвующего в правительственном эксперименте: ему вживляют ДНК инопланетного существа, которое постепенно вытесняет из него все человеческое.

с 19 апреля

Фильм «Третья волна зомби» / The CuredФильм ужасов с Эллен Пейдж Сэмом Хили о зомби, пытающихся вернуться в общество. После вспышки зомби-вируса медики нашли способ исцелять зараженных, но не все верят, что экс-монстры способны снова жить среди людей.

с 19 апреля

Фильм «Логово Монстра» / Bad SamaritanВ триллере Дина Девлина (сценариста «Дня независимости» и «Звездных врат») британская звезда Дэвид Теннант («Гамлет», «Доктор Кто») играет маньяка: он начинает охотиться за незадачливыми ворами, которые пытались обокрасть его дом, но нашли связанной одну из его жертв.

с 19 апреля

Фильм «Точка невозврата» / High Wire Act драме автора «Машиниста» Брэда Андерсона актер Джон Хэмм играет бывшего дипломата и главу миссионерской делегации, жену которого застрелили десять лет назад террористы. Он вынужден вернуться в Бейрут, чтобы спасти попавшего в плен друга.

с 19 апреля

Фильм «Свинья» / The PigИскрометная черная комедия в этом году была одним из участников Берлинале. В Тегеране модных кинематографистов одного за другим уничтожает маньяк. Забытый режиссер Хасана переживает, что недостаточно талантлив: почему-то его серийный убийца игнорирует.

с 19 апреля

Фильм «Вествуд: Панк, икона, активист» / Westwood: Punk, Icon, ActivistХулиганский документальный фильм о панк-иконе Вивьен Вествуд. Помимо моды, большую часть жизни легенды лондонского стиля занимает политический и социальный активизм.

19 апреля 20:30 Эрарта

Спектакль «Жизнь за царя»Фестиваль в честь десятилетия «Театро Ди Капуа» закроется показом в Эрарте спектакля «Жизнь за царя». Основанная на текстах народовольцев постановка выиграла в 2015 году премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль малой формы».

20-28 апреля

Фестиваль «Арлекин»В Петербурге пройдет фестиваль необычных детских и подростковых спектаклей. В программе — постановки по комиксам, перфомансы-квесты, перенос на сцену чатов во «ВКонтакте», лауреат «Золотой маски» «Я — Басе» «Упсала-Цирка», хит «Гоголь-центра» «Море деревьев» с участием солиста группы Tesla boy Антона Севидов и актера Рината Мухаметова и многие другие. Подробная программа здесь.

20-17 апреля-июня Росфото

Выставка Самоэля Кацева «Настоящий „Ленфильм“» В Росфото открывается экспозиция фотографа-художника Самоэля (Элика) Кацева. Он работал на множестве картин киностудии «Ленфильм» — от « Шерлока Холмса » и «Зимней вишни» до «Пацанов». В СССР профессия фотографа на съемках фильмов считалась прикладной — выставка призвана доказать, что это не всегда было так.

20-6 апреля-мая Порт Севкабель

Выставка «Lingwe universala»В Порт Севкабель в пятницу открывается выставка современных петербургских художников, организованная кураторами-магистрантами факультета Свободных искусств и наук СПбГУ Анны Ильиной и Ольги Рудой. Концепция проекта «Lingwe universala» («универсальный язык» на эсперанто) — выстраивание коммуникации между специалистами арт-мира как оспоренное сотрудничество.

до 20 апреля Юсуповский дворец

Выставке «БГ-явления»В Юсуповском дворце до 20 апреля проходит выставка работ Бориса Гребенщикова «БГ-явления». Помимо 16 живописных полотен, на ней можно увидеть архивные снимки лидера «Аквариума».

20-29 апреля «Аврора»

Ретроспектива Ингмара БергманаВ честь столетия со дня рождения шведского режиссера в «Авроре» с 20 по 29 апреля пройдет ретроспектива всех его великих картин от «Персоны» и «Седьмой печати» до «Земляничной поляны». Фильмы представят кинокритик Михаил Трофименков и театральный критик и кандидат искусствоведения Наталья Скороход . Сеанся пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Полное расписание здесь.

20-22 апреля Порт Севкабель

Выставка Wood WorksВ выходные в Петербурге впервые пройдет выставка современного дизайна и мебели ручной работы Wood Works. В экспозиции — объекты бюро и мастеров, работающих с деревом.

21-29 апреля-июля Главный штаб

Выставка «В будущее возьмут не всех»В Главном штабе Эрмитажа 21 апреля открывается выставка главного концептуального тандема современности Ильи Эмилии Кабаковых . В прошлом году отдел современного искусства музея и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу художников. Весной выставка-утопия — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт» — наконец-то приехала в Петербург. В конце лета ее также покажут в Третьяковской галерее в Москве.

21 апреля

Благотворительный мастер-класс «Давайте встретимся!»21 апреля центр «Антон тут рядом» проведет городской воркшоп «Давайте встретимся!», его цель— затронуть как можно больше аспектов взаимодействия обычных горожан и людей с расстройствами аутистического спектра, чтобы сделать Петербург по-настоящему открытым. На встрече участники обсудят и сформулируют проблемы, которые стоят перед обществом. Подробности здесь.

21 апреля 20:00 Aurora Concert Hall

Концерт ХаскиЖурналист, рэпер (использующий сложную рифмовку с ассонансом и аллитерацией), а теперь еще и член малого жюри «Нацбеста» обещал записать альбом с победителем литературной премии. Ожидая результатов голосования, он выступит с большим сольным концертом.

21 апреля 21:00 Opera Concert Club

Концерт ГречкиВ благодарность фанатам главная музыкальная сенсация года, певица Гречка, даст бесплатный концерт, на котором споет новые треки и ставшие хитами песни с альбома «Звезды только ночью».

21 апреля 20:30 Эрарта

Концерт-сет Джейми СтюартаГруппа Xiu Xiu последние 20 лет занимается исследованием патологий и превращением их в нервные песни. На этот раз лидер проекта Джейми Стюарт приедет в Петербург один, чтобы создать эффект «погружения из серости в чернейшую тьму, которую только можно выдержать».

21 апреля 23:00 «Кузня»

Вечеринка с участием Вольфрама АмадеяПрямой потомок Моцарта, в прошлом фотомодель, артист лейблов Public Possession, DFA, Permanent Vacation и Diskokaine Вольфрам Амадей выступит в субботу в «Кузне». Локальная поддержка от Kito Jempere и Егора Холкина, Ефима Гинзбурга Игоря Литвинова и Itallika.

Фестиваль «Квант»В субботу m_division проведет на механическом заводе Людвига Нобеля фестиваль «Квант». Среди выступающих — идеолог объединения и номинант на «ТОП 50» этого года Иван Логос, культовый диджей первых рейвов Лена Попова, базирующиеся в Германии Sleeparchive и Blush Response, француз Voiski и многие другие.

21 апреля 23:50 «Stackenschneider»

Вечеринка Sounds from MunichВ рамках Недели Германии в «Stackenschneider» выступят братья Дарио и Марко Ценкер — представители новой мюнхенской сцены и основатели лейбла Ilian Tape, который в этом году отметил свое десятилетие серьезным мировым турне и является передовым на немецкой техно-арене. С недавних пор Zenker Brothers стали резидентами авторитетного баварского клуба Blitz. Локальная поддержка от артистов Roots United — Shutta и El.

22 апреля

«Велодень»В воскресенье в рамках Недели Германии в Петербурге пройдет образовательно-культурный фестиваль про велосипедную культуру. Набережную Мойки закроют для автомобилей, на Дворцовой площади пройдет флешмоб-перфоманс по сбору огромного велосипеда, а на трех образовательных площадках — лекции про велотуризму и инфраструктуре. Завершится событие вечеринкой с танцами. Все мероприятия бесплатные, но необходима предварительная регистрация.

22 апреля 12:00 «Пространство Freedom»

22, 24 апреля «А2»

Концерт ЛСПБелорусский рэпер, сотрудничавший с Pharaoh и записывавший диссы на Oxxxymiron, даст сразу два концерта в Петербурге — билеты на первый раскупили мгновенно.

22-13 апреля-мая Новый музей

Выставка «Баби Бадалов & LOBSTERREALISM»Проект сложен из двух самостоятельных экспозиций. Первая — персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова «Je suis Mazimir Kalevich». Вторая — групповая экспозиция петербургских художников. На ней работы покажут номинанты на «ТОП 50» «Север-7», Федор Хиросигэ, Галя Яптик и Лера Лернер.