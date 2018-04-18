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Коллекцию раритетных картин и антиквариата осужденного чиновника из Подмосковья передали в музей
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Коллекцию раритетных картин и антиквариата осужденного чиновника из Подмосковья передали в музей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В подмосковный музейный комплекс «Новый Иерусалим» привезли около пятнадцати полотен всемирно известно художников, сейчас их готовят к выставке. Все картины ранее находились в коллекции осужденного заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова.
Сейчас Носов находится в колонии, он приговорен к наказанию за миллиардные хищения. Все произведения искусства, которые находились в его личной коллекции, были конфискованы. Во время судебного процесса они хранились в Третьяковской галерее.
Помимо раритетных полотен, в музей «Новый Иерусалим» передали и другой антиквариат из коллекции Носова, всего более сорока вещей. Среди них — издания Пушкина, Грибоедова и Толстого с автографами, подписные фотографии Федора Шаляпина и много другое. Все это скоро появится в экспозиции музея.
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