Коллекцию раритетных картин и антиквариата осужденного чиновника из Подмосковья передали в музей

В подмосковный музейный комплекс «Новый Иерусалим» привезли около пятнадцати полотен всемирно известно художников, сейчас их готовят к выставке. Все картины ранее находились в коллекции осужденного заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова

Сейчас Носов находится в колонии, он приговорен к наказанию за миллиардные хищения. Все произведения искусства, которые находились в его личной коллекции, были конфискованы. Во время судебного процесса они хранились в Третьяковской галерее.