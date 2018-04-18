Молодые Боярский, Ливанов и Крючкова: 11 редких кадров со съемком на «Ленфильме»

Самоэль (Элик) Кацев — яркий и талантливый мастер, легенда «Ленфильма» — почти не известен за пределами студии. В СССР профессия фотографа на съемках фильмов считалась прикладной — выставка в РОСФОТО призвана доказать, что это не всегда было так.

Архив Самоэля Кацева (авторские отпечатки, негативы, слайды) был передан в дар РОСФОТО Тамарой Сеферян, его женой. Музейный центр также собирает средства на издание книги-альбома редких снимков фотографа. Выставка Самоэля Кацева «Настоящий „Ленфильм“» с 20 апреля по 17 июня.