Молодые Боярский, Ливанов и Крючкова: 11 редких кадров со съемком на «Ленфильме» 

В РОСФОТО 20 апреля открывается экспозиция Самоэля Кацева, который запечатлел съемки культовых картин «Ленфильма». Мы публикуем редкие кадры фотографа, на которых Светлана Крючкова, Михаил Боряский, Василий Ливанов, Олег Даль и многие другие.
Самоэль (Элик) Кацев — яркий и талантливый мастер, легенда «Ленфильма» — почти не известен за пределами студии. В СССР профессия фотографа на съемках фильмов считалась прикладной — выставка в РОСФОТО призвана доказать, что это не всегда было так.
Кацев начал карьеру на студии в 1967 году такелажником и лишь через девять лет стал фотографом в киногруппах. «Ленфильм» 1970-х — 80-х годов был немыслим без него. Он работал на сотне фильмов, в том числе «Женитьбе» и «Отпуске в сентябре» Виталия Мельникова, «Пацанах» Динары Асановой, «Зимней вишне» Игоря Масленникова, «Спаси и сохрани» Александра Сокурова и многих других.
Архив Самоэля Кацева (авторские отпечатки, негативы, слайды) был передан в дар РОСФОТО Тамарой Сеферян, его женой. Музейный центр также собирает средства на издание книги-альбома редких снимков фотографа. Выставка Самоэля Кацева «Настоящий „Ленфильм“» с 20 апреля по 17 июня.