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Тольятти посетила мобильная «Робостанция»
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Тольятти посетила мобильная «Робостанция» 

ТРК Губерния 56 минут назад
Разработка «умных домов» и воспитание новой инженерной элиты страны. Тольятти посетила мобильная «Робостанция». На бесплатной выставке школьники и студенты в течение двух дней могут познакомится с новинками робототехники и принять участие в мастер-классах. Дмитрий Лобанов продолжит.
На «Робостанции МТС» роботы поют, танцуют, читают стихи и активно общаются с посетителями. У каждого из героев выставки — толпы заинтересованных школьников и студентов. Директор «Робостанции» Артур Зархи уверен, что Самарская область обладает хорошим потенциалом для воспитания молодых инженеров.
“Наша главная цель была — возрождение инженерной элиты и, как мы видим, это происходит. Сейчас, если посмотреть, выставка только открылась, а дети уже занимаются робототехникой. А в Тольятти это хорошо развито, даже в университете, в котором мы находимся”, — рассказал директор «Робостанции».
Выставка с последними новинками робототехники проходит в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М». Это образовательный тур, в рамках которого дети принимают участие во всероссийском конкурсе по созданию работ на тему «умный дом».
”Робостанция для нас в этом году — ключевое направление. Мы хотим выставками в городах России максимально вовлечь и заинтересовать детей именно направлением инженерии, чтобы максимально было количество работ на сайте. По итогам конкурса, который пройдет до 30 апреля, лучший ребенок поедет на обучение в настоящею робошколу в Москву”, — рассказала Анна Лысенко, руководитель проекта «Поколение М» в регионах России.
После Тольятти выставка посетит Самару. Там ее можно будет увидеть в с 20 по 22 апреля. Вход свободный.
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