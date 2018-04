Баночку не выбрасывайте: американец делает из алюминиевых банок скульптуры за тысячи долларов

Вот что вы делаете с алюминиевыми банками, когда допиваете напиток? Правильно, безжалостно выкидываете в мусорку. Хотя получается, что это неправильно, потому что на банках можно еще и подзаработать. Правда, только при наличии прямых рук, как у художника из Мичигана Ноя Деледда (Noah Deledda).

Ной Деледда создает необычные произведения искусства из совершенно обычных вещей — алюминиевых банок. Долгие годы посредством проб и ошибок художник развивал процесс полировки и нанесения узора на банки.

Ной пользуется сложной техникой: с помощью наждачной бумаги и шлифовального аппарата выравнивает поверхность банки, а потом выдавливает на ней узор. И все это вручную, с помощью большого пальца.

Работы художника выставляли по всему миру: в США, Италии, Китае, Канаде. Произведения искусства можно купить, правда, цены на них кусаются. Например, работа под названием Traephexa стоит 2300 долларов, а Prospaere — 2600 долларов.