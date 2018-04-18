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Выставка уникальной вычислительной техники открылась в Рублеве
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Выставка уникальной вычислительной техники открылась в Рублеве 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В селе Рублево открылась уникальная выставка. Коллекционер из Одинцова представил несколько сотен экспонатов, среди которых пишущие машинки, планиметры, механические арифмометры и счеты.
Одинцовец Владимир Архипов с раннего детства интересовался вычислительной техникой. По образованию мужчина —
инженер-математик
и программист, поэтому простое хобби быстро переросло в серьезное увлечение — теперь у Владимира более пяти тысяч экспонатов, которые он решил показать миру.
Я покажу один предмет — кто его знает, тот знает. Когда его принес домой и показал младшему сыну, когда он учился на программиста, он сказал — папа, наверное, это фильм. Но  знал, что это была память старых компьютеров. Тут я понял, что все это надо собирать и показывать, рассказывать. Так было положено начало коллекции
— Владимир Архипов, коллекционер.
На выставке представлено более 100 экспонатов, среди которых счеты, арифмометры трех видов и специальные устройства для измерения площадей. На открытии частной коллекции и для детей, и для взрослых организовали интерактив. Любой желающий мог произвести несложные расчеты на арифмометре «Феликс». Нашим дедушкам и бабушкам такой гаджет помогал ускорить процесс вычислений, но требовал от пользователя определенных знаний и навыков.
Помимо экспонатов, на выставке Владимир показал еще и картины, которые сделаны механическими машинами.
На самых первых компьютерах была так называемая псевдографика, потому что мы печатали на пишущих машинках, как в нашей экспозиции, например. Здесь четко видны символы, которые обозначены на литерах пишущей машинки. Это большой и тяжелый труд
— Владимир Архипов.
Окунуться в мир математики и механики, а также пообщаться с создателем коллекции можно будет до середины июня, вход на выставку свободный.
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