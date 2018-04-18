Выставка уникальной вычислительной техники открылась в Рублеве

В селе Рублево открылась уникальная выставка. Коллекционер из Одинцова представил несколько сотен экспонатов, среди которых пишущие машинки, планиметры, механические арифмометры и счеты.

Одинцовец Владимир Архипов с раннего детства интересовался вычислительной техникой. По образованию мужчина —

инженер-математик

и программист, поэтому простое хобби быстро переросло в серьезное увлечение — теперь у Владимира более пяти тысяч экспонатов, которые он решил показать миру.

Я покажу один предмет — кто его знает, тот знает. Когда его принес домой и показал младшему сыну, когда он учился на программиста, он сказал — папа, наверное, это фильм. Но знал, что это была память старых компьютеров. Тут я понял, что все это надо собирать и показывать, рассказывать. Так было положено начало коллекции

— Владимир Архипов, коллекционер.

На выставке представлено более 100 экспонатов, среди которых счеты, арифмометры трех видов и специальные устройства для измерения площадей. На открытии частной коллекции и для детей, и для взрослых организовали интерактив. Любой желающий мог произвести несложные расчеты на арифмометре «Феликс». Нашим дедушкам и бабушкам такой гаджет помогал ускорить процесс вычислений, но требовал от пользователя определенных знаний и навыков.

Помимо экспонатов, на выставке Владимир показал еще и картины, которые сделаны механическими машинами.

На самых первых компьютерах была так называемая псевдографика, потому что мы печатали на пишущих машинках, как в нашей экспозиции, например. Здесь четко видны символы, которые обозначены на литерах пишущей машинки. Это большой и тяжелый труд

— Владимир Архипов.

Окунуться в мир математики и механики, а также пообщаться с создателем коллекции можно будет до середины июня, вход на выставку свободный.