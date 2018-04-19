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Художница из Екатеринбурга нарисовала Ростов и другие города-организаторы для открыток к ЧМ-2018
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Художница из Екатеринбурга нарисовала Ростов и другие города-организаторы для открыток к ЧМ-2018 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Картины художницы из Екатеринбурга Марианны Федоровой прошли отбор комитета FIFA и появятся на открытках к чемпионату мира по футболу. Девушка маркерами нарисовала необычные и креативные иллюстрации, на которых изображены достопримечательности городов-организаторов ЧМ. На открытке, посещенной Ростову, — здание городской администрации. Для городского пейзажа Волгограда Марианна изобразила Родину-мать, для Сочи — главный железнодорожный вокзал.
— Мне написали представители издательства, с которыми я раньше сотрудничала, у них договор с FIFA. Они и предложили мне поучаствовать в конкурсе, — рассказала Марианна Федорова нашим коллегам из E1.RU. — Иллюстрации утвердили в издательстве, а потом отправили в оргкомитет FIFA. Меня предупредили, что им нужно что-то современное, креативное. И все открытки, которые я нарисовала, прошли отбор.
Девушка специализируется на современном городском пейзаже, скетчинге и акварельной иллюстрации. Магниты с ее картинами продают даже в сувенирном магазине в Третьяковской галерее.
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