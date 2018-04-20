Художница из Екатеринбурга нарисовала Волгоград фломастером

Волгоград попал в серию пейзажей, которые художница из Екатеринбурга нарисовала маркером накануне чемпионата мира.

— Мне написали из издательства, у которого есть договор с FIFA, и предложили поучаствовать в конкурсе, — рассказала E1.RU Марианна Федорова. — Сначала иллюстрации утвердили в издательстве, а потом их отправили в оргкомитет FIFA. Меня сразу предупредили, что им нужно что-то современное, креативное. И все открытки, которые я нарисовать успела, прошли.

Посвятив пять рисунков родному Екатеринбургу, Марианна нарисовала и другие города, в которых пройдут матчи чемпионата мира. Окутанная нежно-розовым закатом, на волгоградской открытке будет возвышаться знаменитая «Родина-мать».

Свои карточки к чемпионату мира подготовил и волгоградский художник Владислав Коваль . Размытое сердце, ставшее основой почтового символа, мастер посвятил волонтерам.

— Оно не имеет границ. Преобразуется в мазки, цветы. Оно не стабильно, а постоянно пульсирует, — оживленно рассказывает известный художник. — В эту открытку я вложил свою радость: сотни волонтеров со всей страны готовы совершенно безвозмездно дарить добро. Это ли не счастье!