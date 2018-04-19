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Более 130 тысяч артефактов из музея Запретный город переместят под землю
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Более 130 тысяч артефактов из музея Запретный город переместят под землю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Администрация музейного комплекса Гугун (Запретный город) приняла решение переместить в подземные хранилища более 130 тысяч артефактов для их лучшей сохранности и защиты, сообщает газета Global Times.
Музей намерен увеличить свои подземные хранилища на 8285 метров или 40%, чтобы создать необходимые условия для безопасного хранения около 1,1 миллиона артефактов, являющихся национальным достоянием.
Завершение строительных и всех технических работ по расширению подземного хранилища должно завершиться в 2020 году, после чего туда будет перемещено 60% всех артефактов музейного комплекса, которых в Запретном городе насчитывается более 1,86 миллиона.
Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей «Гугун» хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполнится 600 лет.
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