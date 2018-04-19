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В провинции Хэнань проходит конкурс народных пьес и эстрадных произведений
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В провинции Хэнань проходит конкурс народных пьес и эстрадных произведений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Шэци /Хэнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — В древнем поселке Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ сегодня начался традиционный конкурс народных пьес и эстрадных произведений. На одной сцене меряются силами мастера эстрадного искусства со всей провинции. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Уезд Шэци /Хэнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — В древнем поселке Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ сегодня начался традиционный конкурс народных пьес и эстрадных произведений. На одной сцене меряются силами мастера эстрадного искусства со всей провинции. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Уезд Шэци /Хэнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — В древнем поселке Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ сегодня начался традиционный конкурс народных пьес и эстрадных произведений. На одной сцене меряются силами мастера эстрадного искусства со всей провинции. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Уезд Шэци /Хэнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — В древнем поселке Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ сегодня начался традиционный конкурс народных пьес и эстрадных произведений. На одной сцене меряются силами мастера эстрадного искусства со всей провинции. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
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