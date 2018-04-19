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10 способов попасть в Государственную Третьяковскую галерею (не после смерти)
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10 способов попасть в Государственную Третьяковскую галерею (не после смерти) 

SNCmedia.ru 47 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
1. Играйте на контрастах и используйте в своих картинах цитаты из истории как обладатель австрийской премии Strabag Егор Кошелев. Для этого столкните мифологических монстров с образами массовой культуры.
2. Создайте междисциплинарную платформу для художников, ученых и архитекторов, как это сделали Алексей Булдаков и Анастасия Потемкина — основатели «Лаборатории городской фауны» / Urban fauna lab. Уделите внимание экологии, примите во внимание новые ракурсы, к примеру, социальный и культурный статус животных и растений. Не бойтесь выйти за рамки привычного дискурса экологии.
3. Превратите выставочный зал в кинотеатр точь в точь как медиахудожник Евгений Гранильщиков. Поэкспериментируйте с видео, попробуйте включить снимки и графику в общую киноленту.
4. Подумайте о создании собственного института современного искусства. Смело берите пример с группировки «ЗИП», в которую входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботин. У группировки есть чему поучиться: ее участники основали самопровозглашенный Краснодарский институт современного искусства (КИСИ) и организовали независимый фестиваль уличного искусства «Может».
5. Нарисуйте самое большое граффити в мире как пионер стрит арта Миша Most. Или попробуйте собрать дрона, который по вашим эскизам будет расписывать стены краской.
6. Подойди к процессу творчества с иронией. Вдохновляйтесь работами Recycle Group, основанной Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым. Сочетайте классические образы и нетрадиционные материалы — полиуретан, силикон, пластмассу, и тогда у вас будет шанс попасть еще и в коллекции Королевского музея Шотландии и Glasstress в Венеции.
7. За видео — будущее! Творите как лауреат премии Кандинского Дмитрий Венков. Снимите ролик-сатиру на современное общество. Перед этим не забудьте посмотреть «Безумных подражателей» — картину Венкова об изолированном племени с самобытной культурой, которое населяет маленький островок около МКАД и существует за счет сбора придорожного мусора.
8. Работайте сразу в нескольких жанрах. Начните с видео, объекта и живописи. Идеи вы можете почерпнуть у номинанта премий Кандинского, «Инновация» и «Черный квадрат» Владимира Логутова. Используйте внутрикадровый монтаж и оптические иллюзии. Интригуйте зрителя и выстраивайте свои произведения как визуальные «ребусы».
9. Вспомните советскую музеологию и философию русского космизма. За советом обращайтесь к теоретику современного искусства Арсению Жиляеву. В портфолио Жиляева — многочисленные персональные выставки по всему миру, от Москвы до Сан-Франциско, а также выступления с лекциями в MoMA (Нью Йорк), Brooklyn Museum, Tate Modern, Whitechapel (Лондон), Princeton University (Нью Джерси), City University New York, МГУ, РГГУ.
10. Работайте с пространством как Ирина Корина. Не бойтесь масштабов: трансформируйте стены, полы и потолки выставочных площадок, активно вовлекая зрителей в силовое поле своих инсталляций.
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