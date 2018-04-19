Памятник С. Маршаку планируется открыть в Москве осенью 2019 г.

Памятник поэту Самуилу Маршаку планируется открыть на Лялиной площади в столице осенью 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь некоммерческой организации «Российский еврейский конгресс» Михаил Савин.

«РЕК и Московский музей современного искусства объявляют о начале международного конкурса на проект будущего памятника поэту С. Маршаку в Москве. Его планируется открыть осенью 2019 г. на Лялиной площади — неподалеку от ул. Земляной Вал, где с 1938 г. по 1964 г. жил поэт», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, сбор заявок для участия в конкурсе пройдет в закрытом режиме до 10 июня 2018 г., лучший проект будет определен 8 сентября 2018 г. Готовность приступить к работе уже выразили скульпторы из стран ближнего зарубежья, а также из Израиля и Великобритании. В жюри и экспертный совет конкурса войдут «известные представители сферы искусства, общественные деятели и меценаты». Памятник будет создан на благотворительные пожертвования.

«Установкой памятника С. Маршаку в Москве мы завершим программу мероприятий в честь его 130-летия. С 2015 г. Российский еврейский конгресс проводит в России и за рубежом «Маршаковские чтения» и другие акции, посвященные этому великому русскому и еврейскому поэту. Для нас важно, чтобы С. Маршак был увековечен не только в камне или бронзе, но и в сердцах», — цитирует пресс-служба РЕК президента организации Юрия Каннера

В свою очередь Московский музей современного искусства планирует привлечь к участию в проекте современных художников.

«Нам хотелось бы, чтобы творчество С. Маршака, его сильная личность, хлесткий и в то же время легкий слог, нашли свое отражение в памятнике, корректно и остроумно были интерпретированы современными художниками», — приводит пресс-служба музея слова его исполнительного директора Василия Церетели

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника писателю С. Маршаку на Лялиной площади до конца 2019 г. Сообщалось, что текущее содержание памятника после его установки будет обеспечивать префектура Центрального административного округа столицы.