Ещё
Картины кисти Рубенса и Кранаха представлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картины кисти Рубенса и Кранаха представлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Картина кисти Питера Пауля Рубенса (1577-1640), Лукаса Кранаха (Старшего) (1472-1553), недавно обнаруженный портрет княжны Татьяны Борисовны Потемкиной (1797-1869) кисти Луизы Элизабет Виже-Лебрён (1755-1842) выставлены в четверг на торги аукционным домом Christie's в Нью-Йорке.
Самым дорогим лотом, как ожидается, станет полотно кисти Рубенса «Сатир с корзиной винограда и айвы и нимфа». Картина написана предположительно в 1620 году и оценена в $5-7 млн Как отметили эксперты аукционного дома, лицо сатира на картине напоминает изображение на византийской агатовой вазе, приобретенной Рубенсом в 1619 году. Не исключено, что именно это произведение побудило художника изобразить козлоногих сатиров — божеств лесов в греческой мифологии — на нескольких полотнах, в частности, на картине «Два сатира», написанной около 1619 года.
В $1-2 млн оценивается написанный в 1531 году Лукасом Кранахом (Старшим) (1472-1553) портрет Иоганна Фридриха Великодушного, курфюрста Саксонии. В начале Второй мировой войны он был похищен нацистами из частной коллекции и на протяжении последних 75 лет считался утраченным. Это работа, по мнению экспертов аукционного дома, считается одним из самых удачных портретов кисти этого немецкого живописца эпохи Ренессанса.
Выставленный на аукцион портрет герцога Пармы Алессандро Фарнезе кисти нидерландского художника Антониса Мора (1516-1576) эксперты предварительно оценили в $2,5-3,5 млн На этом полотне Фарнезе, ставший впоследствии испанским полководцем и наместником Нидерландов, изображен в 16-летнем возрасте в кирасе и со шпагой.
Интерес представляет и недавно обнаруженный портрет княжны Татьяны Борисовны Потемкиной кисти Луизы Элизабет Виже-Лебрён, написанный в Париже в период правления Людовика XVIII. Татьяна, дочь генерал-лейтенанта князя Бориса Голицына, вышла в 17 лет замуж за генерал-лейтенанта Александра Потемкина, дальнего родственника князя Григория Потемкина-Таврического. В связи с болезнью легких по совету врачей она совершила длительную поездку по Европе, побывала в Швейцарии, Италии, Англии и Франции и во время пребывания в Париже был написан ее портрет, который сейчас оценен в $500-700 тыс.
ТАСС: последние новости
Подведены итоги первых 100 дней проекта "Русские сезоны" в Италии Более 500 млн рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам к 9 мая В Петербурге объявят победителей IX премии в области современного искусства имени Курехина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»2
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение