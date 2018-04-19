Картины кисти Рубенса и Кранаха представлены на аукционе Christie's в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко /. Картина кисти Питера Пауля Рубенса (1577-1640), Лукаса Кранаха (Старшего) (1472-1553), недавно обнаруженный портрет княжны Татьяны Борисовны Потемкиной (1797-1869) кисти Луизы Элизабет Виже-Лебрён (1755-1842) выставлены в четверг на торги аукционным домом Christie's в Нью-Йорке.

Самым дорогим лотом, как ожидается, станет полотно кисти Рубенса «Сатир с корзиной винограда и айвы и нимфа». Картина написана предположительно в 1620 году и оценена в $5-7 млн Как отметили эксперты аукционного дома, лицо сатира на картине напоминает изображение на византийской агатовой вазе, приобретенной Рубенсом в 1619 году. Не исключено, что именно это произведение побудило художника изобразить козлоногих сатиров — божеств лесов в греческой мифологии — на нескольких полотнах, в частности, на картине «Два сатира», написанной около 1619 года.

В $1-2 млн оценивается написанный в 1531 году Лукасом Кранахом (Старшим) (1472-1553) портрет Иоганна Фридриха Великодушного, курфюрста Саксонии. В начале Второй мировой войны он был похищен нацистами из частной коллекции и на протяжении последних 75 лет считался утраченным. Это работа, по мнению экспертов аукционного дома, считается одним из самых удачных портретов кисти этого немецкого живописца эпохи Ренессанса.

Выставленный на аукцион портрет герцога Пармы Алессандро Фарнезе кисти нидерландского художника Антониса Мора (1516-1576) эксперты предварительно оценили в $2,5-3,5 млн На этом полотне Фарнезе, ставший впоследствии испанским полководцем и наместником Нидерландов, изображен в 16-летнем возрасте в кирасе и со шпагой.