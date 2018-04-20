Самым дорогим лотом аукциона Christie's в Нью-Йорке стало полотно Кранаха

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко /. Рекордная цена — $7,7 млн — уплачена в четверг в Нью-Йорке на аукционе Christie's за портрет курфюрста Саксонии Иоганна Фридриха Великодушного, написанный в 1531 году Лукасом Кранахом Старшим (1472-1553). Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель пресс-службы аукционного дома Дженнифер Каминэйл.

"Это окончательная цена, включая и премию аукционному дому", — добавила она. В начале Второй мировой войны это полотно было похищено нацистами из частной коллекции и на протяжении последних 75 лет считалось утраченным. Борьба за право стать обладателем шедевра немецкого живописца эпохи Ренессанса была исключительно упорной: первоначально полотно оценивалось в $1-2 млн, а в итоге ушло с молотка за сумму, втрое превысившую первоначальную оценку.

Картина кисти Питера Пауля Рубенса (1577-1640) «Сатир с корзиной винограда и айвы и нимфа», написанная предположительно в 1620 году, была продана за $5,7 млн при первоначальной оценке в $5-7 млн Как отметили эксперты аукционного дома, лицо сатира на ней напоминает изображение на византийской агатовой вазе, приобретенной Рубенсом в 1619 году. Не исключено, что именно это произведение побудило художника изобразить козлоногих сатиров — божеств лесов в греческой мифологии — на нескольких полотнах, в частности, на картине «Два сатира», написанной около 1619 года. Не исключено также, что фрукты на полотне писал Франс Снейдерс, однако, как отмечают эксперты, такое сотрудничество между художниками было в порядке вещей в то время.

Портрет 16-летнего герцога Пармы Алессандро Фарнезе кисти нидерландского художника Антониса Мора (около 1519-1576/1577) продан за $2,6 млн, полотно французского художника Франсуа Буше (1703-1770) «Пейзажист за работой», известное до 2012 года лишь по гравюре ХVIII века и по черно-белой фотографии из коллекции барона Ротшильда, ушло за $1,7 млн, а «Святой Иероним» работы французских художников — братьев Антуана, Луи и Матье Ленен, творивших в середине ХVII века, — за $1,2 млн Почти в три раза дороже первоначальной оценки — за $312 тыс. — продана икона «Христос перед Анной» итальянского художника Антонио делла Корна, жившего в Падуе в 1469-1491 годах.

За $612,5 тыс. продан недавно обнаруженный портрет княжны Татьяны Борисовны Потемкиной кисти Луизы Элизабет Виже-Лебрён, написанный в Париже в период правления Людовика ХVIII. Татьяна, дочь князя Бориса Голицына, вышла в 17 лет замуж за генерал-лейтенанта Александра Потемкина , дальнего родственника князя Григория Потемкина-Таврического. В связи с болезнью легких по совету врачей она совершила длительную поездку по Европе, побывала в Швейцарии, Италии, Англии и Франции и во время пребывания в Париже был написан ее портрет, который предварительно был оценен в $500-700 тыс. Как отметила представитель аукционного дома Дженнифер Каминэйл, имя покупателя не разглашается, «если только он сам не пожелает назвать себя».

В целом, по данным пресс-службы Cristie's, аукцион работ старых мастеров принес $36,5 млн