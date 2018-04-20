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Проспект Победы в Курске перекроют 26 и 30 апреля
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Проспект Победы в Курске перекроют 26 и 30 апреля 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Из-за праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню пожарной охраны РФ, в Курске 26 и 30 апреля ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.
26 апреля с 9.00 до 12.00 в районе мемориального комплекса «Курская дуга» пройдёт генеральная репетиция торжественного мероприятия, которое состоится 30 апреля с 8.45 до 13.00.
На это время будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в сторону центра города от поворота к ТЦ «Метро» до ТЦ «Европа».
Проехать в центр города можно будет через улицы Светлую и Фестивальную. Троллейбусы будут ходить до улицы Тропинка, автобусы и микроавтобусы в центр будут курсировать через улицы Фестивальную и Светлую.
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