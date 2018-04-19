Лист лотоса и пионы в снегу: куратор выставки «Династия Мин» о главных экспонатах

17 апреля в Музеях Московского Кремля открылась новая выставка «Династия Мин: сияние учености». Более 150 экспонатов из коллекции Шанхайского музея, относящихся к эпохе Мин (1368–1644), разместили в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы.

Династия Мин — время интеллектуалов. В этот период в Китае в ранг культа возводится ученость — занятия музыкой, литературой, живописью, знание истории и философских трактатов. Это эпоха синтеза искусств: поэты занимаются живописью, а художники пишут музыку.

По просьбе mos.ru куратор выставки Ирина Горбатова выбрала пять главных, на ее взгляд, экспонатов.

Сюй Вэй. Картина-свиток «Пион, листья банана, камни»

Эта композиция хорошо иллюстрирует преемственность, существующую в китайском искусстве. Работая над ней, художник Сюй Вэй (1521–1593) вдохновлялся одной из картин Ван Вэя (699–759), художника, поэта, каллиграфа и музыканта династии Тан, создавшего каноническое изображение банановых листьев, засыпанных снегом.

Картина Сюй Вэя — типичное произведение так называемой живописи идей, стиля, для которого характерно сочетание быстрых, кажущихся небрежными, штрихов и глубокой эмоциональной прочувствованности образов. Изображение дано схематично, без четких контуров, экспрессивно и свободно, художник пользуется только тушью. Цветки пиона, листья банана и пористые камни воспринимаются как единое целое.

Иероглифы, покрывающие полотно, — это комментарии, которые оставил автор, когда создавал картину. Например, Сюй Вэй сообщает: «Сухой тушью рисую причудливые камни Индэ и банановые заросли, подобные хвосту феникса. Кончик кисти, словно даосский маг Инь Цици, наполняет пышущие летом пионы. Живущий у Небесного озера ведет теленка смывать грязь».

Еще одно послание художника гласит: «Прекратил рисовать, осушил до дна пять бокалов вина, напился и, как безумец, пел куплеты из „Веток бамбука“, много всего лишнего написал в левой части картины. Видел своими глазами распускающиеся в снегу пионы, а банановые листья в снегу лучше всех удавались Ван Вэю. Покорный слуга кисти из заячьей шерсти стоял у водного канала и радостно рисовал». Подпись в третьей печати: «Даосский отшельник-небожитель, смывающий грязь в Небесном озере».

Сбоку надпись: «Видел сам пару пионов в снегу». Справа внизу написана строчка из стихотворения Ду Шэньяня: «Я измучен капризами судьбы».

Статуэтка «Женщина с младенцем»

Женщина, обнимающая младенца, — популярный в народных верованиях Китая образ богини чадородия, отражающий мечты простых людей о многочисленном потомстве. Однако в этом экспонате нельзя не почувствовать близость к европейским католическим статуэткам Девы Марии. Это не обманчивое ощущение: «Женщина с младенцем» — результат взаимодействия Китая и Запада в области изобразительного искусства.

Расположенный на юге провинции Фуцзянь город Чжанчжоу в поздний минский период имел торговые отношения с приезжавшими в Азию испанскими колонизаторами. Чжанчжоуские мастера резьбы по слоновой кости копировали завезенные иностранцами изделия, изображающие католические сюжеты. Через Манилу копии попадали в Португалию и другие европейские страны. Это самые ранние примеры копирования китайцами европейских резных фигур, они занимают важное место в истории культурного взаимодействия Китая с зарубежными странами.

Сосуд для наливания воды в тушечницу

Сосуд в форме черпака выполнен из бледно-зеленого, почти белого нефрита. В верхней части корпуса помещена резная человеческая фигурка, нижняя часть украшена узорами в виде речных волн. Это не просто человечек — сосуд отражает легенду о путешественнике Чжан Цяне, который добрался на плоту до Млечного Пути. История фантастическая только наполовину: Чжан Цянь — реальный исторический персонаж эпохи Западная Хань (206 год до нашей эры — 9 год нашей эры), дипломат и первопроходец. До Млечного Пути он, конечно, не добирался, зато внес большой вклад в открытие Великого шелкового пути. Поэтический сюжет о его космическом путешествии был очень популярен и нашел отражение в прикладном искусстве эпох Мин и Цин.

В Китае существовала традиция изготовления из нефрита канцелярских предметов для библиотек и кабинетов ученых. Сосуды для наливания воды в тушечницу появились уже во время правления династии Хань. Однако только в эпоху Мин благодаря активному социально-экономическому развитию стали массово появляться имитирующие древние изделия предметы из нефрита, использовавшиеся для украшения интерьера и в качестве письменных принадлежностей.

Тарелка в форме листа лотоса

Деревянная тарелка в форме листа лотоса на круглом основании внутри украшена художественной резьбой. На ней изображены два безрогих дракона — они играют в волнах. На стенках-бортиках вырезаны узоры из тонких прожилок, которые прекрасно сочетаются с орнаментом в виде крупных жил на внешней стенке тарелки.

Анализ оставшихся на тарелке следов вещества черного цвета показал, что в нее помещали ароматические смеси для возжигания. В Древнем Китае этот обычай был не менее развит и популярен, чем чайная церемония или составление цветочных композиций. До наших дней сохранилось много предметов, связанных с этим ритуалом.

На тарелке нет метки с датой, и к династии Мин ее относят на основании схожести с декоративными тарелками и блюдами, созданными в этот период.

Серьги в форме тыквы-горлянки

Сережки имеют форму тыквы-горлянки — той самой, из которой в Аргентине делают сосуды для заваривания мате. Тыквы бутылковидной формы, будто перетянутые посередине тугим поясом, с давних времен выращивают не только в Южной Америке, но и в Азии.

Каждая сережка состоит из двух нефритовых шариков — маленького верхнего и большого нижнего — и золотой оправы с ажурным орнаментом в виде монет. Серьги отличает искусная ювелирная работа: верхняя часть покрыта узором из листьев, цветов, бабочек и стрекоз, подобно нитке жемчуга, ниспадающих вниз, к золотым листьям, которые поддерживают основание.