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В Адыгее готовятся к празднованию 100-летия Адыгейской автономной области
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В Адыгее готовятся к празднованию 100-летия Адыгейской автономной области 

АиФ Адыгея 47 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В среду, 18 апреля, глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу по вопросам проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Адыгейской автономной области.
Во встрече приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова и министр культуры РА Юрий Аутлев.
Мурат Кумпилов отметил, что регион, отмечающий в 2022 году 100-летие своей автономии, должен быть достойно представлен в информационном пространстве. Соответствующий Указ Президента России о праздновании этой памятной даты подписан в октябре 2017 года.
«Особое внимание необходимо уделить богатой истории Адыгеи, ее культуре, и традициям. Празднованию должны предшествовать масштабные проекты: выставки, фестивали, конкурсы, форумы и поездки в соседние регионы. Важно эффективно использовать такую возможность для повышения имиджа нашей республики», — подчеркнул глава республики.
Представленный проект плана охватывает широкий спектр культурно-массовых мероприятий. С 2020 года намечено проведение Дней Республики Адыгея в КБР, КЧР и Краснодарском крае, организация Международных фестивалей адыгской культуры, конкурсов «Звездочки Адыгеи», «Черкешенка», а также издание и переиздание научных монографий о культуре и быте адыгов, съемки историко-документального и анимационного фильма о регионе и многое другое.
В проекте плана отдельно значится реставрация объектов культурного наследия и ремонт ряда учреждений культуры.
Кульминацией юбилейных торжеств должны стать Дни Республики Адыгея в Москве. По замыслу организаторов, главная задача предстоящих торжеств — популяризация достижений Адыгеи в области культуры, науки, искусства и литературы. В рамках масштабного проекта планируется проведение концерта мастеров искусств, выставок работ художников и предметов этнографии из фондов Национального музея РА.
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