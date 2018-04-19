В Адыгее готовятся к празднованию 100-летия Адыгейской автономной области

В среду, 18 апреля, глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу по вопросам проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Адыгейской автономной области.

Мурат Кумпилов отметил, что регион, отмечающий в 2022 году 100-летие своей автономии, должен быть достойно представлен в информационном пространстве. Соответствующий Указ Президента России о праздновании этой памятной даты подписан в октябре 2017 года.

«Особое внимание необходимо уделить богатой истории Адыгеи, ее культуре, и традициям. Празднованию должны предшествовать масштабные проекты: выставки, фестивали, конкурсы, форумы и поездки в соседние регионы. Важно эффективно использовать такую возможность для повышения имиджа нашей республики», — подчеркнул глава республики.

Представленный проект плана охватывает широкий спектр культурно-массовых мероприятий. С 2020 года намечено проведение Дней Республики Адыгея в КБР, КЧР и Краснодарском крае, организация Международных фестивалей адыгской культуры, конкурсов «Звездочки Адыгеи», «Черкешенка», а также издание и переиздание научных монографий о культуре и быте адыгов, съемки историко-документального и анимационного фильма о регионе и многое другое.

В проекте плана отдельно значится реставрация объектов культурного наследия и ремонт ряда учреждений культуры.