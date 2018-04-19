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Деликатесы ручной работы «Ямалик» впервые презентуют на международной выставке в Москве
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Деликатесы ручной работы «Ямалик» впервые презентуют на международной выставке в Москве 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Москве с 29 апреля по 3 мая пройдет XIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018». Мероприятие организуют в центральном павильоне № 2 Конгрессно-выставочного центра Сокольники.
В этом году Ямал примет участие в двенадцатый раз. В состав делегации войдут мастера декоративно-прикладного искусства, по пошиву национальной одежды, резьбы по дереву и кости, а также участники народного коллектива «Нэрм мерча», семейного ханты инструментального ансамбля «Наковы», ненецкой фольклорной группы «Хэхэвтава», хореографического ансамбля «Калейдоскоп».
Традиционно на выставке представят выставочную экспозицию арктического региона. Более двадцати ямальских мастеров примут участие в конкурсной программе в таких номинациях, как резьба и роспись по дереву, художественная обработка кости и рога, художественная обработка камня, металла, художественная обработка бересты, национальный костюм. Мастера и художники проведут авторские мастер-классы. Посетители экспозиции познакомятся с культурой и бытом народов Севера, традициями и обычаями, а также продегустируют национальную ямальскую кухню. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, впервые к участию в мероприятии присоединились бизнес представители Ямала. Так Рыболовецкая артель «Орион» представит свои новинки — северные деликатесы ручной работы «Ямалик».
Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — это ежегодное мероприятие, организуемое при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, федеральных и региональных профильных органов государственной власти. По итогам прошлых лет Ямало-Ненецкий автономный округ неоднократно получал первые и вторые места в конкурсах выставки-ярмарки, а представители автономного округа становились победителями и призерами в большинстве представленных номинаций.
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