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Галерея ХХI века примет участие в «Библионочи-2018»
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Галерея ХХI века примет участие в «Библионочи-2018» 

На Западе Москвы 38 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Ежегодная акция пройдет в выставочном зале галереи по адресу: ул. Кременчугская, 22, в субботу, 21 апреля, с 19.00 до 22.00. Посетить экспозиции и познакомиться с богатейшими коллекциями этой культурной площадки нашего округа можно будет бесплатно.
Гостей ждут удивительные встречи с художниками и музыкантами, а также экспонаты выставки «Апрельские Макси Мины». Мастер-кукольник Ирина Андреева-создатель знаменитых «шерстяных историй» о маленькой девочке— расскажет о технике, в которой она работает. Познакомиться с персонажами художницы будет интересно и детям, и взрослым. Ведь невероятно податливый, мягкий и очень теплый материал — валяная шерсть в ее руках обретает форму и содержание. В этот день посетители смогут побывать в «Музее истории куклы», где собраны уникальные образцы театральных кукол со всего мира. Здесь есть редчайшие экспонаты из Бирмы, Чехии, Италии, Китая, Индонезии. Раритеты, которым более ста лет, максимально приближены к зрителю, они хранятся не в витринах, под стеклом, а открыто, как говорят музейщики, «вживую». «Библионочь» в Галерее ХХI будет по-настоящему творческой: посетители смогут попробовать себя в роли создателей арт–объекта «Книга художника». Каждый в меру своих сил внесет лепту в общее дело. Темой исследования станут ушедшие из нашего обихода предметы ХХ века. О них можно будет рассказать посредством карандаша, краски, аппликации.
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