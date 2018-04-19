Каталог материальной и духовной культуры народов Якутии презентовали на Форуме ООН

ЯКУТСК, 19 апреля. / ТАСС /. Первую часть системного альбома-каталога материальной и духовной культуры народов Якутии в музеях мира XVII — начала XX веков презентовали на полях XVII сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель парламента Якутии, руководитель проекта Александр Жирков.

"Первая часть уникального системного альбома-каталога выпущена под эгидой Постоянного форума ООН по делам коренных народов мира. Издание каталога является результатом многолетней научной работы по сбору и систематизации объектов материальной культуры народов Якутии, вывезенных в различные годы за пределы Якутии и хранящихся в настоящее время в различных музеях мира", — рассказал спикер парламента.

Он отметил, что среди музейных коллекций особое место занимают материалы сибирской коллекции Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции. В 1902 году эти материалы были переданы в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Экспедиции удалось записать, собрать, увезти, описать более шести тысяч северных этнографических экспонатов, рассказал Жирков.

В первую часть системного альбома-каталога вошли рукотворные изделия народа саха, хранящиеся в музеях США: Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, Национальном музее естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.

"Отрадно, что Постоянный форум ООН по делам коренных народов в лице руководителя секретариата Чандры Рой Хенриксен поддержал нашу инициативу по созданию системного каталога в 2015 году. Благодаря таким проектам происходит взаимодействие и взаимообогащение культур коренных народов мира", — отметил Жирков, добавив, что в дальнейшем будут выпущены системные каталоги «Музеи Европы», «Музеи России».

О форуме

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов — площадка для обсуждения вопросов коренных народов, связанных с их экономическим и социальным развитием, культурой, окружающей средой, образованием, здравоохранением, защитой прав человека. В мероприятии принимают участие около 500 представителей разных стран.