Ещё
Каталог материальной и духовной культуры народов Якутии презентовали на Форуме ООН
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каталог материальной и духовной культуры народов Якутии презентовали на Форуме ООН 

ТАСС 34 минуты назад
ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Первую часть системного альбома-каталога материальной и духовной культуры народов Якутии в музеях мира XVII — начала XX веков презентовали на полях XVII сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель парламента Якутии, руководитель проекта Александр Жирков.
"Первая часть уникального системного альбома-каталога выпущена под эгидой Постоянного форума ООН по делам коренных народов мира. Издание каталога является результатом многолетней научной работы по сбору и систематизации объектов материальной культуры народов Якутии, вывезенных в различные годы за пределы Якутии и хранящихся в настоящее время в различных музеях мира", — рассказал спикер парламента.
Он отметил, что среди музейных коллекций особое место занимают материалы сибирской коллекции Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции. В 1902 году эти материалы были переданы в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Экспедиции удалось записать, собрать, увезти, описать более шести тысяч северных этнографических экспонатов, рассказал Жирков.
В первую часть системного альбома-каталога вошли рукотворные изделия народа саха, хранящиеся в музеях США: Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, Национальном музее естественной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне.
"Отрадно, что Постоянный форум ООН по делам коренных народов в лице руководителя секретариата Чандры Рой Хенриксен поддержал нашу инициативу по созданию системного каталога в 2015 году. Благодаря таким проектам происходит взаимодействие и взаимообогащение культур коренных народов мира", — отметил Жирков, добавив, что в дальнейшем будут выпущены системные каталоги «Музеи Европы», «Музеи России».
О форуме
Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов — площадка для обсуждения вопросов коренных народов, связанных с их экономическим и социальным развитием, культурой, окружающей средой, образованием, здравоохранением, защитой прав человека. В мероприятии принимают участие около 500 представителей разных стран.
ТАСС: последние новости
Руководство Исаакиевского собора заявило об отсутствии конфликтов с РПЦ В Петербурге объявят победителей IX премии в области современного искусства имени Курехина Более 500 млн рублей направят на выплаты подмосковным ветеранам к 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»2
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение