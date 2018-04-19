Форум фольклорных традиций соберет в Могилеве экспертов из 10 стран

Фольклорные традиции могилевского края, скроенные в побытовые танцы, волочебные песни, мелодичные наигрыши и лирические хороводы презентуют коллективы этого региона Беларуси на VI Международном форуме «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества».

Ученые и специалисты по изучению фольклора и традиционной культуры из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Китая приглашены на этот зрелищный фестиваль национальных традиций. Он пройдет с 24 по 28 апреля в Могилеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры РБ.

На концертных площадках праздника народного творчества состоится и презентация элементов нематериального наследия, которые внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Мастера декоративно-прикладного искусства из всех регионов страны представят свои работы на тематической экспозиции и проведут мастер-классы.

В течение пяти дней форума будут работать многочисленные выставочные экспозиции, в том числе, областного фестиваля фольклорного искусства и областного смотра-конкурса на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов в традиционном и современном стилях. Здесь же состоится демонстрация дефиле традиционных региональных костюмов Беларуси.

Зарубежных гостей из десяти стран ожидает в эти дни и научно-практическая конференция «Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре». Кроме того, они станут зрителями театрализованного гала-концерта победителей областного фестиваля фольклорного искусства. Не обойдется программа и без приглашения к праздничному столу на дегустацию блюд региональной белорусской кухни.