Форум фольклорных традиций соберет в Могилеве экспертов из 10 стран 

Фольклорные традиции могилевского края, скроенные в побытовые танцы, волочебные песни, мелодичные наигрыши и лирические хороводы презентуют коллективы этого региона Беларуси на VI Международном форуме «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества».
Ученые и специалисты по изучению фольклора и традиционной культуры из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана и Китая приглашены на этот зрелищный фестиваль национальных традиций. Он пройдет с 24 по 28 апреля в Могилеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры РБ.
На концертных площадках праздника народного творчества состоится и презентация элементов нематериального наследия, которые внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Мастера декоративно-прикладного искусства из всех регионов страны представят свои работы на тематической экспозиции и проведут мастер-классы.
В течение пяти дней форума будут работать многочисленные выставочные экспозиции, в том числе, областного фестиваля фольклорного искусства и областного смотра-конкурса на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов в традиционном и современном стилях. Здесь же состоится демонстрация дефиле традиционных региональных костюмов Беларуси.
Зарубежных гостей из десяти стран ожидает в эти дни и научно-практическая конференция «Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре». Кроме того, они станут зрителями театрализованного гала-концерта победителей областного фестиваля фольклорного искусства. Не обойдется программа и без приглашения к праздничному столу на дегустацию блюд региональной белорусской кухни.
Форум, по мнению его организаторов, «направлен на развитие и укрепление международных культурных связей, обмен духовными и культурными ценностями, опытом работы по сохранению и актуализации нематериального культурного наследия, популяризацию лучших традиций и достижений национальной, мировой культуры и искусства». Он проводится под эгидой Министерства культуры и Могилевского облисполкома совместно с местным методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы.