В библиотеке Теплого Стана прошел творческий мастер-класс

В библиотеке № 169 «Проспект» состоялся мастер-классе по живописи гуашью. Посетители рисовали чудесный весенний пейзаж.

«У всех получились замечательные рисунки», — сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте» — «Если вы думаете, что на занятиях присутствовали только люди умеющие рисовать, то вы ошибаетесь. Были и те, кто взял в руки кисти впервые в жизни».

Занятие провёл Член Союза Художников, преподаватель академической живописи в МГХПУ им. Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Дмитриев Валентин Сергеевич.