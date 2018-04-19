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В библиотеке Теплого Стана прошел творческий мастер-класс
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В библиотеке Теплого Стана прошел творческий мастер-класс 

Наш Теплый стан 21 минуту назад
Фото: Наш Теплый стан
В библиотеке № 169 «Проспект» состоялся мастер-классе по живописи гуашью. Посетители рисовали чудесный весенний пейзаж.
«У всех получились замечательные рисунки», — сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте» — «Если вы думаете, что на занятиях присутствовали только люди умеющие рисовать, то вы ошибаетесь. Были и те, кто взял в руки кисти впервые в жизни».
Занятие провёл Член Союза Художников, преподаватель академической живописи в МГХПУ им. Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Дмитриев Валентин Сергеевич.
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