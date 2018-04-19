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Детские воспоминания оживают в скрупулёзных миниатюрах художника
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Детские воспоминания оживают в скрупулёзных миниатюрах художника 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Малазийский художник-миниатюрист Эдди Путера материализует самые сокровенные воспоминания людей. В работах 51-летнего мастера оживают сюжеты из детства — его собственного и его клиентов.
Своим искусством Эдди занимается уже больше трех лет. Он с особой тщательностью подходит к воспроизведению мелких деталей, благодаря чему его работы выглядят удивительно реалистично.
Многие объекты и пейзажи, которые воссоздает художник, уже не существуют, поэтому ему часто приходится работать по собственной памяти. Если работу заказывает клиент, Эдди внимательно фиксирует его воспоминания.
Эдди признается, что ему не очень интересно создавать выдуманные или никогда не существовавшие сюжеты. Он считает, что только реальный бэкграунд способен наполнить миниатюру оригинальными деталями и нюансами, которые делают его работы такими реалистичными.
Однажды один клиент попросил Эдди воссоздать старый «Фольксваген» своего дедушки и уголок его старой деревни. Работа вышла настолько живой и достоверной, что, получив миниатюру в подарок на свою годовщину, пожилой мужчина не смог сдержать слез.
Эдди одинаково хорошо удаются городские и деревенские пейзажи. Но самая любимая его тема — контрасты природы и техники.
В среднем на создание одной миниатюры художнику требуется около недели. В удачные месяцы мужчина успевает сделать 5−6 композиций.
«Ридус» уже знакомил своих читателей с работами других замечательных миниатюристов. Посмотрите на чудесных животных и птиц, которых создает художница из Дании, или оцените работы современного русского Левшы, вырезанные из карандашного грифеля.
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