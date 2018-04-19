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Угадай памятник по фрагменту: тест 74.ru на знание достопримечательностей Челябинска
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Угадай памятник по фрагменту: тест 74.ru на знание достопримечательностей Челябинска 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
19 апреля Центру историко-культурного наследия Челябинска исполняется 25 лет. Мы решили не грузить вас сложными историческими текстами в честь этого события. Мы просто вышли на улицу, пофотографировали город и сделали из этих снимков простой тест. Попробуйте угадать памятники и исторические здания по отдельным фрагментам и деталям. Результатами делитесь в комментариях! //
Фонд Центра историко-культурного наследия Челябинска составляет 75 тысяч экспонатов, среди которых картины художников ХХ века, предметы быта XIX–XX веков, фотографии и документы. До 29 июня на Коммуны, 69 будет работать выставка, на которой можно увидеть старинную мебель и коллекцию чемоданов южноуральцев.
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