Угадай памятник по фрагменту: тест 74.ru на знание достопримечательностей Челябинска

19 апреля Центру историко-культурного наследия Челябинска исполняется 25 лет. Мы решили не грузить вас сложными историческими текстами в честь этого события. Мы просто вышли на улицу, пофотографировали город и сделали из этих снимков простой тест. Попробуйте угадать памятники и исторические здания по отдельным фрагментам и деталям. Результатами делитесь в комментариях! //

Фонд Центра историко-культурного наследия Челябинска составляет 75 тысяч экспонатов, среди которых картины художников ХХ века, предметы быта XIX–XX веков, фотографии и документы. До 29 июня на Коммуны, 69 будет работать выставка, на которой можно увидеть старинную мебель и коллекцию чемоданов южноуральцев.