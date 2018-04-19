Курян приглашают на выставку «Цвет памяти»

Экспозиция в галерее Дейнеки посвящена 75-летию Курской битвы

На выставке представлены экспонаты из собственных фондов и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. (Москва). В произведениях художники раскрывают своё видение того трагического времени. С особой пронзительностью выразилась жестокость войны в графических пейзажах, выполненных московскими и курскими художниками. В своих рисунках К. А. Андреев, И. В. Горалек, А. Г. Шуклин, А. К. Боровская, В. Н. Сигорский и др. зафиксировали последствия ожесточенной борьбы в освобожденных городах Орёл и Курск. Уникальными свидетельствами последствий войны стали работы, художественно-документально отображающие разбитые железнодорожные станции, мосты, руины городов и сёл.

Впервые можно будет увидеть портретные зарисовки участников освобождения Курска, сделанные в 1943 году бригадой курских художников. К теме Великой Отечественной войны, которая оставила тяжёлый след в судьбах почти каждой семьи, неоднократно обращались курские художники-фронтовики М. С. Шорохов, Г. И. Барабанщиков, В. И. Машталерук.

М. С. Шорохов, прошедший всю войну, раненый на Одере, написал немало картин с изображением сражений. Но в автобиографичной работе «Без вести пропавший. Похоронка» он раскрыл внутренний мир простых людей, получивших весть о гибели родного человека.

Выставка откроется сегодня в 15:00 и продлится до начала июня.