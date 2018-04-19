В Волгограде варварски ограбили Музей семян 

В Волгограде обокрали Музей семян и средств защиты растений в Дзержинском районе Волгограда. Грабители успели испортить оборудование и аппаратуру.
— Кража из офисных помещений произошла сегодня ночью, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — О сумме ущерба и количестве украденного можно говорить только после ревизии, которую проведет сам собственник. Пока на месте работает оперативно-следственная группа.
Знакомые с ситуацией волгоградцы тем временем рассказывают о варварском нападении на музей, спонсировавший новые благотворительные проекты города.
— Сегодня отправка грузов остановлена. Оборудование и аппаратура варварски испорчены, — уверен волгоградец Дмитрий Евдокимов. — Специалисты изучают данные разбитых серверов. Об ущербе, нанесенном музею, станет известно чуть позже. Музей семян спонсировал Народную премию «ДивиМИР», День дарения семян и конкурс детского рисунка «Ростки добра».