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В Волгограде варварски ограбили Музей семян
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В Волгограде варварски ограбили Музей семян 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде обокрали Музей семян и средств защиты растений в Дзержинском районе Волгограда. Грабители успели испортить оборудование и аппаратуру.
— Кража из офисных помещений произошла сегодня ночью, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — О сумме ущерба и количестве украденного можно говорить только после ревизии, которую проведет сам собственник. Пока на месте работает оперативно-следственная группа.
Знакомые с ситуацией волгоградцы тем временем рассказывают о варварском нападении на музей, спонсировавший новые благотворительные проекты города.
— Сегодня отправка грузов остановлена. Оборудование и аппаратура варварски испорчены, — уверен волгоградец Дмитрий Евдокимов. — Специалисты изучают данные разбитых серверов. Об ущербе, нанесенном музею, станет известно чуть позже. Музей семян спонсировал Народную премию «ДивиМИР», День дарения семян и конкурс детского рисунка «Ростки добра».
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