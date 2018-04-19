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Кеннет Фрэмптон удостоен «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале
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Кеннет Фрэмптон удостоен «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале 

АртГид 33 минуты назад
Фото: АртГид
Британский архитектор, писатель, критик и искусствовед Кеннет Фрэмптон (р. 1930) удостоен «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале 2018 года за вклад в архитектуру. Фрэмптон окончил Школу архитектуры Архитектурной ассоциации в Лондоне и с 1972 года является профессором Высшей школы архитектуры, планирования и музеефикации в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Его идеи повлияли на несколько поколений архитекторов. Среди его наиболее важных текстов — эссе 1983 года «На пути к критическому регионализму: шесть пунктов архитектуры сопротивления» и его книга «Исследования по тектонической культуре: поэтика строительства в архитектуре XIX и XX веков» (1996). Кураторы биеннале Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара назвали его «голосом правды в продвижении ключевых ценностей архитектуры и ее роли в обществе. Его гуманистическая философия по отношению к архитектуре заложена в его трудах, и он последовательно свидетельствовал об этом гуманистическом аспекте во всех „движениях“ и трендах, часто неправильно понимаемых, в архитектуре XX и XXI веков. Его опыт практикующего архитектора дал ему глубокое понимание процесса проектирования и возведения зданий». Венецианская архитектурная биеннале пройдет с 26 мая по 25 ноября 2018 года.
Источник: artforum
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