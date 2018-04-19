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Мастер-класс по винописи прошел в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»
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Мастер-класс по винописи прошел в усадьбе «Влахернское-Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В среду, 17 апреля, в выставочном зале усадьбы «Влахернское-Кузьминки» состоялся мастер-класс по винописи (рисование вином), которое провел современный художник Юрий Студеникин.
«Идея винописи очень стара, сложна и далеко не каждый может написать картину вином. Ограничение в цвете подталкивает к поиску формы и объема, а вина из различных сортов винограда дают различные оттенки. Характер вина укладывается на бумагу полотна и необратимое, неверное движение кисти порой может испортить всю работу», — говорится на сайте усадьбы.
Мастер-класс посетили получатели услуг ЦСО района Выхино-Жулебино, которые прослушали лекцию о технологии винописи и об ее отличиях от иных техник живописи. Также они попытались своими руками изобразить предметы представленного натюрморта. (вт)
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