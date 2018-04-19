Абстрактный реализм Михаила Кулакова

Находясь в поиске новых средств выражения, Михаил Кулаков , как и многие его современники, экспериментировал с техниками, переосмыслял существующие каноны художественного творчества, использовал различные практики, в том числе и специфические — живопись посредством медитативного разбрызгивания краски.

Экспозиция выставки в Театральном салоне на Тверском бульваре занимает три зала. Первый зал посвящен работе в качестве художника-оформителя спектакля «Баня» в театре Сатиры — постановке известной «драмы с цирком и фейерверком» В. В. Маяковского. Пригласить Кулакова на эту должность рекомендовала сама Лиля Брик — муза и возлюбленная Маяковского, которой посвящена большая часть любовной лирики последнего. Посетителям выставки предлагается ознакомиться с афишами, а также посмотреть видеофрагмент из самой драмы, на котором видны декорации авторства художника — абстрактные геометрические формы с четкими границами и центром. Фото: museum.ru Следующий зал посвящен впервые представленной оригинальной серии графики по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» из собрания личной коллекции Франчески Фичи и Энрико Джусти. Яркие зарисовки персонажей следуют друг за другом, повторяясь и изменяясь. Фигуры в полный рост, отдельные лица с гиперболизированными, почти карикатурными чертами, наброски пейзажей с церквями, выполненные двумя-тремя штриховыми линиями, напоминает нам о событиях невероятного гоголевского происшествия. Фантасмагоричный сюжет подчёркнут красным фоном и узкими темными рамами, что создают впечатление лихорадочной и вдохновенной работы художника, впечатленного образами из ставшей классикой пьесы. Здесь же представлена презентация фотографий художника с друзьями и женой Марианной Молла.

Центром экспозиции, несомненно, является полотно «Божественные игры», эффектно выделенное светом и оттененное белизной стены. Создается впечатление, что картина буквально светится изнутри, сияет белым и желтым, а ее объемные части придают работе легкую тень, обнаруживая себя с любой точки обзора.

Последний зал меньше первых двух представляет собой собрание ранних абстракций Михаила Кулакова, выполненных красками в смешанной технике. Масло сочетается с гуашью, пастель — с процарапыванием и тушью. Здесь расположены наиболее интересные и неоднозначные работы — «Знак дао», «План Диснейленда», картина из серии «Окна», две картины из серии геометрических абстракций. Именно на этих полотнах абстрактный экспрессионизм раскрывается во всей свой полноте. Сочетание форм и цветов, различных техник, выстраивание объема и выход за пределы картинной рамы — наиболее яркие находки Кулакова предстают перед зрителем и захватывают своей выразительностью и глубиной. Тревожные движения краски по холсту, глубокие борозды царапин, брызги и штрихи, контрастные сочетания цвета, капли, фигуры — изображаемое будто движется, оживает, трансформируется на глазах, обретая новые формы и смыслы. Фото: culture.ru Работы Михаила Кулакова полны жизни и особой внутренней экспрессией: всплески цвета, смешанные техники, щедрые и объемные мазки в прямом смысле вырываются за пределы холста и взрываются сотнями линий и изгибов. Объем становится отличительной чертой живописи художника: в работе Михаил Кулаков использует гипс, шерстяные нити, технику процарапывания, множественные слои красок, чтобы вывести свои полотна за пределы плоскости холста. В картинах «Знак дао» и «План Диснейленда» художник рисует прямо по рамам, и картины визуально выходят из собственных пределов, врастают в осязаемую реальность.

Интересные художественные решения, экстравагантные техники, впечатляющая работа с материалами и цветом, поиски новой формы — всё это отразилось в творчестве художника. Выставка, несомненно, заслуживает посещения, даже неоднократного.

Выставка «Михаил Кулаков. Театр, графика, живопись» работает до 13 мая по адресу: Тверской бульвар, д. 11