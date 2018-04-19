Скрытый смысл живописи распознавать посетителей Государственной библиотеки

Мероприятие «Как читать скрытый смыслы и подтексты в живописи» состоится 22 апреля в стенах Российской государственной библиотеки.

На занятии посетители встретятся с преподавателем Европейского университета, старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Алексеем Ларионовым . Он поведает участникам о принципах, на которых основывает аллегория в изобразительном искусстве, какие шифры можно прочитать в произведениях живописи и почему картина «Вакх, Венера и Церера» представляет собой многозначную игру скрытых символов.

На официальном сайте учреждения отметили, что кроме выступления эксперта, посетителям предложат ознакомиться со специально подготовленной выставкой. На экспозиции гости смогут подробно рассмотреть гравюры, созданные на основе полотен голландского художника XVII века Хендрика Гольциуса.

Мерпориятие начнется в 16:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Его сможет посетить любой желающий. Вход свободный.