В центре творчества на Судакова состоялась встреча с писательницей Галиной Пикулевой 

Встреча с кандидатом искусствоведения, писательницей Галиной Пикулевой состоялась в студии изобразительного искусства «Изограф» центра творчества молодежи «Олимп». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Галина Пикулева — автор девяти книг и множества статей о художниках. В рамках беседы «Сказка в русской живописи» ребята услышали рассказ о таких художниках, как Виктор Васнецов, Карл Брюллов, Василий Суриков, — пояснил представитель администрации центра.
Напомним, что центр «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)