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В центре творчества на Судакова состоялась встреча с писательницей Галиной Пикулевой
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В центре творчества на Судакова состоялась встреча с писательницей Галиной Пикулевой 

Управа района Люблино 4 часа назад
Фото: Мое Люблино
Встреча с кандидатом искусствоведения, писательницей Галиной Пикулевой состоялась в студии изобразительного искусства «Изограф» центра творчества молодежи «Олимп». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Галина Пикулева — автор девяти книг и множества статей о художниках. В рамках беседы «Сказка в русской живописи» ребята услышали рассказ о таких художниках, как Виктор Васнецов, Карл Брюллов, Василий Суриков, — пояснил представитель администрации центра.
Напомним, что центр «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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