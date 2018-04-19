В центре творчества на Судакова состоялась встреча с писательницей Галиной Пикулевой

Встреча с кандидатом искусствоведения, писательницей Галиной Пикулевой состоялась в студии изобразительного искусства «Изограф» центра творчества молодежи «Олимп». Об этом рассказали в администрации учреждения. Карл Брюллов, — Галина Пикулева — автор девяти книг и множества статей о художниках. В рамках беседы «Сказка в русской живописи» ребята услышали рассказ о таких художниках, как Виктор Васнецов Василий Суриков , — пояснил представитель администрации центра. Напомним, что центр «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)