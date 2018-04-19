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Конкурс художников по граффити продолжается в районе
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Конкурс художников по граффити продолжается в районе 

Официальный сайт управы района Богородское 4 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Библиотека №74 района Богородское проводит отбор художников, которые рисуют в стиле граффити.
В Богородском продолжается конкурс художников, которые рисуют в стиле граффити. С марта текущего года соревнование проводит районная библиотека №74. Главный приз — победитель сможет проявить свой талант и креативность, расписав стену концертного зала библиотеки.
Как сообщили организаторы, в конкурсе принимают участие интересные и содержательные работы, которые могут быть выполнены одним художником или группой. Для участников, не вошедших в состав победителей, будет организована выставка работ в стенах библиотеки.
Работы принимаются по адресам эл. почты: mail:library107@mail.ru, ul161@mail.ru или в самой библиотеке по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 77.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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