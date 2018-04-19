Конкурс художников по граффити продолжается в районе

Библиотека №74 района Богородское проводит отбор художников, которые рисуют в стиле граффити.

В Богородском продолжается конкурс художников, которые рисуют в стиле граффити. С марта текущего года соревнование проводит районная библиотека №74. Главный приз — победитель сможет проявить свой талант и креативность, расписав стену концертного зала библиотеки.

Как сообщили организаторы, в конкурсе принимают участие интересные и содержательные работы, которые могут быть выполнены одним художником или группой. Для участников, не вошедших в состав победителей, будет организована выставка работ в стенах библиотеки.

Работы принимаются по адресам эл. почты: mail:library107@mail.ru, ul161@mail.ru или в самой библиотеке по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 77.